DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2023 BUDAPEST/ Video streaming Rai: Weir e Fabbri ok! (oggi sabato 19 agosto)

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2023 BUDAPEST: WEIR E FABBRI IN FINALE DEL GETTO DEL PESO

Notizie in chiaroscuro per l’Italia dalla prima mattina in diretta dai Mondiali di atletica 2023 a Budapest, condizionata anche dalla pioggia. Cominciamo dalla prima finale, cioè naturalmente i 20 km di marcia maschile: la vittoria è andata allo spagnolo Alvaro Martin in 1h17’32”, secondo posto per lo svedese Perseus Karlstrom con un ritardo di soli 7”, mentre il terzo posto è andato al brasiliano Caio Bonfim, staccato di 15” da Martin. Massimo Stano si è ritirato, Francesco Fortunato è stato undicesimo in 1h19’01”, francamente è una delusione. Non ce l’ha fatta nemmeno la staffetta della 4×400 mista (due uomini e due donne), tredicesima in 3’14”56 e quindi esclusa dalla finale di stasera.

Il discorso è ben diverso per quanto riguarda il getto del peso maschile, nel quale vedremo in finale sia Zane Weir sia Leonardo Fabbri. Un pizzico di fortuna per Fabbri, dodicesimo con 20,74 metri (ultima misura utile), mentre ci fa sognare Zane Weir, secondo con 21,82 metri al secondo tentativo. Vero che alcuni avevano ottenuto la misura necessaria già al primo lancio, tuttavia l’italo-sudafricano è sicuramente una grande speranza per la finale di stasera, che seguiremo con la massima attenzione dalle ore 20.37. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2023 BUDAPEST STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv della prima giornata dei Mondiali di atletica 2023 a Budapest sarà garantita in chiaro sulla Rai sia sui propri canali televisivi sia in diretta streaming video su sito o app di Rai Play: per quanto riguarda la tv, Rai Sport (numero 58) sarà in generale il canale di riferimento per le batterie, mentre l’appuntamento serale (e oggi anche la marcia) sarà su Rai 2. Da notare anche la diretta tv su Eurosport e infine su Sky Sport, con Sky Sport Arena (numero 204) come canale di riferimento principale e la diretta streaming video tramite Sky Go e Now TV.

VIA ALLA GRANDE AVVENTURA!

La prima giornata di gare in diretta ai Mondiali di atletica 2023 a Budapest, oggi sabato 19 agosto, promette di regalarci subito grandi emozioni, con quattro titoli in palio e molti eventi da seguire con attenzione anche per quanto riguarda le possibilità dall’Italia. In ogni caso l’attesa è grande, le cinque medaglie d’oro in atletica leggera alle Olimpiadi di Tokyo restano indimenticabili, forse irripetibili come risultati di punta ma il movimento dell’atletica italiana è sano, poche settimane fa abbiamo vinto per la prima volta gli Europei a squadre e già oggi ci giochiamo qualche carta pesante.

I riflettori saranno puntati soprattutto su Massimo Stano e su Zane Weir, che hanno le più concrete speranze di regalare medaglie all’Italia giornata al primo giorno tra la marcia e il getto del peso, quindi da mattina a sera (come vedremo meglio presentando il programma), ma pure le qualificazioni saranno decisamente stuzzicanti fin da oggi a Budapest, dove i Mondiali di atletica torneo in anno dispari dopo lo slittamento al 2022 della rassegna di Eugene. In ogni caso, questo resta un evento imperdibile per tutti gli appassionati di sport: andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per vivere al meglio già nella prima giornata la diretta dei Mondiali di atletica 2023 da Budapest.

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2023 BUDAPEST: IL PROGRAMMA DI GARE E FINALI OGGI

Prima di vivere tutte le emozioni della prima giornata in diretta dei Mondiali di atletica 2023 a Budapest, ecco che il programma di sabato 19 agosto ci offrirà subito quattro finali. Gara secca che evidentemente assegna subito il titolo è naturalmente la 20 km di marcia maschile alle ore 8.50, nella quale prenderà il via anche Massimo Stano, l’olimpionico in carica di questa distanza, che invece ai Mondiali 2022 partecipò alla nuova gara sui 35 km, vincendola. Dal mattino passiamo al cuore della sessione serale, perché alle ore 20.55 ci saranno i 10.000 metri femminili, altro titolo in palio con finale immediata.

La diretta dei Mondiali di atletica 2023 sarà poi animata oggi in particolare da altri due eventi che avranno qualificazioni al mattino e finale alla sera, cioè la staffetta 4×400 mista (due uomini e due donne), con finale alle ore 21.47, e soprattutto il getto del peso maschile, con finale dalle ore 20.35 nella quale speriamo che possa essere grande protagonista l’azzurro Zane Weir, ormai fra i principali protagonisti della specialità a livello internazionale. Per il resto, spazio alla prima parte dell’eptathlon femminile e tante qualificazioni, tra le quali il primo turno dei 100 metri maschili e quella del salto in lungo femminile, quindi anche Marcell Jacobs e Larissa Iapichino in azione.











