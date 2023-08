DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2023 BUDAPEST/ Video streaming Rai: la sessione serale! (oggi 25 agosto)

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2023 BUDAPEST: LA SESSIONE SERALE

Eccoci pronti ad entrare definitivamente nel vivo della diretta dei Mondiali di atletica 2023 a Budapest per quanto riguarda la serata di oggi e ci sembra giusto evidenziare l’ottimo rendimento dell’Italia nelle qualificazioni del salto triplo femminile, tanto che nella finale di stasera avremo in gara Dariya Derkach e Ottavia Cestonaro. Va detto in tutta onestà che non dovrebbero essere tra le favorite nella lotta per le medaglie, intanto però abbiamo due Azzurre fra le migliori dodici del mondo e poi si vedrà, con il primo traguardo che potrebbe essere l’ingresso fra le otto che disputeranno la finale per intero, fino al sesto salto.

Parlando di salto triplo femminile il punto di riferimento è naturalmente la venezuelana Yulimar Rojas, con l’ucraina Maryna Bekh-Romanchuk che potrebbe rivestire i panni della principale sfidante, anche se dovrà cambiare rendimento rispetto alla delusione del salto in lungo. C’è però ancora da attendere circa un’ora, la serata comincia con il salto in alto del decathlon: riparte la diretta dei Mondiali di atletica 2023 a Budapest! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2023 BUDAPEST STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv della settima giornata dei Mondiali di atletica 2023 a Budapest sarà garantita in chiaro sulla Rai sia sui propri canali televisivi sia in diretta streaming video su sito o app di Rai Play: per quanto riguarda la tv, nella sessione serale l’appuntamento sarà su Rai 2 salvo mezz’ora su Rai Sport (canale 58) durante il Tg2, sul canale tematico seguiremo invece la sessione mattutina. Da notare anche la diretta tv su Eurosport e infine su Sky Sport, con Sky Sport Arena (numero 204) come canale di riferimento principale e la diretta streaming video tramite Sky Go e Now TV. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DEI MONDIALI DI ATLETICA 2023

SETTIMA GIORNATA

Oggi ci attende la settima giornata di gare per la diretta dei Mondiali di atletica 2023 a Budapest: venerdì 25 agosto ci avvicina all’epilogo che sarà domenica, nel frattempo avremo quattro titoli in palio, questa volta con le finali tutte concentrate nella sessione serale, con al mattino solamente qualificazioni. Ci siamo già divertiti spesso nei giorni scorsi in questi Mondiali di atletica 2023, in particolare per merito del successo nel salto in alto maschile di Gianmarco Tamberi, ora campione olimpico, mondiale ed europeo. Oggi però sono attese tante altre emozioni per la diretta dei Mondiali di atletica 2023 a Budapest, sperando che alcune di esse possano essere colorate d’azzurro.

I riflettori saranno puntati soprattutto sulla doppia finale dei 200 metri, che infatti assegneranno oggi i loro titoli sia al maschile sia al femminile, con curiosità soprattutto per Noah Lyles che vuole provare ad abbattere il record del Mondo di Usain Bolt, mentre in ottica italiana sarà fondamentale il salto triplo femminile con due nostre rappresentanti in gara. Sperando naturalmente in buone notizie anche da parte di tutti gli altri italiani che saranno in gara nelle prossime ore, andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per vivere al meglio anche nella settima giornata la diretta dei Mondiali di atletica 2023 da Budapest.

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2023 BUDAPEST: IL PROGRAMMA DI GARE E FINALI OGGI

Prima di vivere tutte le emozioni della settima giornata in diretta dei Mondiali di atletica 2023 a Budapest, è doveroso presentare il programma di venerdì 25 agosto. L’apertura sarà alle ore 10.00, ma nella sessione del mattino ci saranno solamente qualificazioni oppure i primi eventi del decathlon, che ci terrà compagnia fino alla sera di domani. Poi si balzerà alle ore 18.30, quando comincerà la sessione serale, nella quale citiamo le batterie delle due batterie 4×100, sia maschile sia femminile, anche se naturalmente i momenti più attesi saranno quelli in cui seguiremo le quattro finali che assegneranno titoli oggi.

La sera in compagnia della diretta dei Mondiali di atletica 2023 a Budapest sarà quindi caratterizzata da queste quattro finali, cominciando dal salto triplo femminile, fissato per le ore 19.36, con ben due italiane tra le dodici qualificate, cioè Dariya Derkach e Ottavia Cestonaro. Alle ore 20.20 sarà invece il momento del via per la finale del lancio del giavellotto femminile, infine naturalmente la chiusura di serata sarà per le due finali dei 200 metri, con la gara femminile in programma alle ore 21.40 e lo stesso evento al maschile che ci attenderà alle ore 21.50.











