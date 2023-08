DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2023 BUDAPEST/ Video streaming Rai: via alla sessione serale! (oggi 23 agosto)

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2023 BUDAPEST: VIA ALLE FINALI!

Finalmente stiamo per vivere un’altra intensa giornata dedicata ai Mondiali atletica 2023 Budapest: iniziano le finali, e allora possiamo ricordare come le quattro gare che questa sera assegnano i titoli erano terminate l’anno scorso, nella kermesse iridata di Eugene. La medaglia d’oro nel salto con l’asta femminile era andata alla statunitense Katie Nageotte; gli Usa avevano fatto doppietta con Sandi Morris argento, il bronzo lo aveva vinto l’australiana Nina Kennedy. L’altra gara femminile, i 400 metri, erano andati alla bahamense Shaunae Miller-Uibo, che aveva preceduto la dominicana Marileidy Paulino e la barbadiana Sada Williams.

Sia Nageotte che Miller-Uibo, vincendo il titolo, avevano raccolto la miglior prestazione mondiale in stagione. Tra gli uomini, il britannico Jake Wightman con il suo personale e la miglior prova in stagione aveva ottenuto l’oro nei 1500 metri; argento al norvegese Jakob Ingebrigtsen, bronzo allo spagnolo Mohamed Katir. Infine i 400 ostacoli, con l’oro allo statunitense Michael Norman; Kirani James aveva vinto l’argento per Grenada, Matthew Hudson-Smith il bronzo per la Gran Bretagna. Ora mettiamoci comodi, perché ci siamo davvero: la diretta dei Mondiali atletica 2023 Budapest sta finalmente per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2023 BUDAPEST STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE GARE

Come sempre, la diretta tv dei Mondiali atletica 2023 Budapest sarà garantita dalla televisione di stato: le gare del mattino vengono trasmesse su Rai Due, mentre per le finali e la sessione pomeridiana e serale bisognerà passare su Rai Sport (ma consigliamo sempre di tenere d’occhio il palinsesto). In assenza di un televisore sarà possibile attivare il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: basterà infatti visitare il sito di Rai Play o installarne la relativa app su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEI MONDIALI ATLETICA 2023 BUDAPEST SU RAIPLAY

MONDIALI ATLETICA 2023 BUDAPEST: UN’ALTRA GIORNATA!

Un’altra intensa giornata ci attende, mercoledì 23 agosto, ai Mondiali atletica 2023 Budapest: siamo di fatto arrivati a metà della kermesse internazionale, che ha già regalato qualche soddisfazione all’Italia e altre può certamente regalarne. Come sempre, la giornata sarà divisa in due parti: la mattina è dedicata a batterie e qualificazioni, oggi si parte alle ore 10:05 con gli 800 metri femminili che saranno poi seguiti, dalle ore 10:15, con le qualificazioni del salto con l’asta maschile e a stretto giro di posta del lancio del giavellotto femminile.

Alle ore 11:10 ecco invece le batterie dei 5000 metri femminili; poi quelle del salto in lungo maschile. La seconda fase del lancio del giavellotto femminile, sempre per quanto riguarda le qualificazioni, scatterà alle ore 11:55 e dieci minuti più tardi saremo invece in pista con una delle gare più attese ai Mondiali atletica 2023 Budapest. Ovvero, i 200 metri: prima le donne con le loro batterie che iniziano alle ore 12:05, poi gli uomini. A quel punto, ci sarà la pausa per poi tornare in pista e pedana per le finali e l’assegnazione delle medaglie.

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2023 BUDAPEST: LE FINALI DI OGGI

Ecco allora il programma dei Mondiali atletica 2023 Budapest per quanto riguarda la sessione serale. Si comincia alle ore 19:00, con altre qualificazioni che sono quelle del lancio del martello femminile e del salto triplo femminile; diciamo subito che le batterie riguarderanno anche i 3000 siepi femminili e soprattutto i 100 ostacoli femminili. I titoli che mercoledì 23 agosto saranno assegnati ai Mondiali atletica 2023 Budapest sono invece quattro, dunque andiamoli a vedere da vicino.

Alle ore 19:30 inizia la finale del salto con l’asta femminile, che ovviamente ci terrà impegnati a lungo; poi avremo, alle ore 21:15, i 1500 metri maschili seguiti, venti minuti più tardi, dall’attesa finale dei 400 metri femminili. Alle ore 21:50 chiude con i 400 ostacoli maschili: scopriremo presto quali nazionali otterranno la medaglia d’oro e quali invece saliranno sul podio, non vediamo l’ora di assistere ad un’altra giornata ricca di gare qui ai Mondiali atletica 2023 Budapest.











