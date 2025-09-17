Diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo streaming video Rai Due: orario e programma delle gare di oggi, mercoledì 17 settembre.

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2025 TOKYO: UN MERCOLEDÌ SCINTILLANTE!

Un’altra grande diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo ci aspetta oggi, mercoledì 17 settembre, con il suo ricco programma che prenderà il via, sempre con fuso orario italiano, alle ore 12:05 con le qualificazioni del salto triplo maschile, e poi ci condurrà anche verso le gare che assegnano le medaglie, quindi le finali.

C’è anche l’Italia a sperare: la nostra rappresentativa fino a questo momento ha forse raccolto meno di quanto sperato, tra le delusioni possiamo sicuramente annoverare – anche se in qualche modo erano “scritte” le precoci eliminazioni di Marcell Jacobs dai 100 metri e di Gianmarco Tamberi dal salto in alto.

Per contro però abbiamo vissuto anche alcune bellissime medaglie, come l’argento di Nadia Battocletti sui 10000; insomma, la diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo adesso procede e scopriremo se anche oggi potremo festeggiare qualche podio.

Andy Diaz è impegnato subito nel salto triplo, a caccia di finale, ed è uno dei nomi di spicco di questo mercoledì; tra gli altri possiamo sicuramente citare Filippo Tortu e Fausto Desalu nelle batterie dei 200 metri, mentre chi va a caccia di medaglia è soprattutto Mattia Furlani nel salto in alto, preceduto (si andrà quasi in contemporanea) da Roberta Bruni nel salto con l’asta femminile.

STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE I MONDIALI ATLETICA 2025 TOKYO

Come sempre saremo su Rai Due per la diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo in tv, con la possibilità di seguire le gare in diretta streaming video grazie a Rai Play.

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2025 TOKYO: IL PROGRAMMA DEL GIORNO

Il programma della diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo per oggi è particolarmente fitto, e ricco di impegni: alle 13:10 la prima finale a scattare è appunto quella del salto con l’asta femminile con la nostra Roberta Bruni che spera, poi alle ore 13:49 ecco Mattia Furlani che, già campione del mondo indoor in stagione, proverà a centrare un difficilissimo bis sapendo che già un podio sarebbe tanto, in una finale di medio-alto livello che potrebbe esaltarlo. Le altre due finali del giorno sono nel pomeriggio per quanto riguarda l’Italia: quella dei 3000 siepi è alle ore 14:57.

A noi italiani però interessa soprattutto l’ultima, che è quella dei 1500: non ce l’ha fatta Pietro Arese a staccare il pass per oggi, ma ai nastri di partenza avremo Federico Riva che è stato ripescato a seguito di un ricorso della nostra federazione, difficilmente riuscirà a sfruttare l’occasione ma chissà che anche lui possa regalarci qualche bella soddisfazione. Siamo allora pronti a vivere insieme un’altra bella giornata in compagnia della diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo, al termine delle gare potremo tirare un ulteriore bilancio su quanto sia accaduto in pista e in pedana.