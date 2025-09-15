Diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo streaming video Rai 2: orario, programma e italiani in gara, oggi lunedì 15 settembre.

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2025 TOKYO: ANCORA TANTA ITALIA!

Tanta Italia nella diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo, inizia di fatto la settimana completa perché siamo a lunedì 15 settembre e, bisogna ricordarlo, i primi eventi andranno in scena di notte (nel nostro Paese) ovviamente perché siamo in Giappone, e dunque il fuso orario in questo caso non ci favorisce.

Marcell Jacobs si ritira?/ "Mi serve tempo per capire se posso ancora soffrire così" (oggi 14 settembre 2025)

Possiamo comunque dire che la diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo abbia già regalato qualche bella soddisfazione, iniziando con l’argento di Nadia Battocletti nei 10000 metri, e adesso la speranza è che si possa continuare a mietere medaglie, detto che ci sono gare che ci favoriscono e altre invece meno alla portata.

DIRETTA FINALE 100 METRI/ Seville e Jefferson-Wooden vincono l'oro! (Mondiali atletica 2025 Tokyo)

Ora, l’Italia in questa kermesse ha anche dovuto vivere qualche risultato inaspettato in negativo: il riferimento è a Larissa Iapichino, sorprendentemente fuori dalla finale del salto in lungo, ma adesso si apre un’altra giornata con la quale rifarsi.

A partire dalla mezzanotte e mezza di casa nostra, con la maratona maschile che ci farà compagnia, la diretta Mondiali atletico 2025 Tokyo ci farà vivere tante belle emozioni, noi non vediamo l’ora di raccontarle tutte ma innanzitutto dobbiamo fare un breve riassunto di quello che sarà il programma di lunedì 15 settembre a Tokyo.

Diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo/ Streaming video Rai 2: Sioli in finale, 100 m deludenti! (14 settembre)

COME VEDERE LA DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2025 TOKYO IN STREAMING VIDEO TV

Ancora una volta la diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo sarà in tv su Rai Due (con breve finestra su Rai Sport) e Eurosport, diretta streaming video disponibile tramite Rai Play, DAZN e Discovery Plus. DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2025 TOKYO SU RAIPLAY

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2025 TOKYO: IL PROGRAMMA DEL GIORNO

Abbiamo quindi detto che sarà la maratona a inaugurare la diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo; la prima finale invece sarà quella del salto con l’asta maschile (ore 12:49) con la presenza di Armand Duplantis che, chissà, potrebbe andare a caccia dell’ennesimo record del mondo. avremo poi il lancio del martello femminile, i 3000 siepi maschili e i 100 ostacoli: queste le quattro finali che assegneranno le medaglie, le ultime gare sono in calendario alle ore 15:20 a conclusione di una giornata che naturalmente sarà ricca di altri eventi, che però riguarderanno soltanto le qualificazioni.

Tuttavia, bisogna prestare attenzione: avremo in pedana Mattia Furlani che nel salto in lungo può andare a caccia di medaglia, magari qualche occasione in meno per Lorenzo Simonelli (110 ostacoli) e Alessandro Sibilio (400 metr) ma Pietro Arese ha brillato nei 1500 e la finale, quantomeno, appare decisamente alla sua portata. Tra le donne invece spicca Sara Fantini che avremo nel lancio del martello, i 100 ostacoli vedranno ai nastri di partenza Giada Carmassi e Elena Carraro, poi attenzione anche ad Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli (le batterie, come già visto) e poi Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo nelle qualificazioni del salto con l’asta, oltre a Yeman Crippa nella maratona.