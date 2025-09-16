Diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo streaming video Rai 2: orario, programma delle finali e risultato live delle gare, oggi martedì 16 settembre.

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2025 TOKYO: QUATTRO FINALI OGGI

Quarto giorno di gare oggi, martedì 16 settembre, per la diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo, che prevederanno quattro finali nelle prossime ore e ci hanno già portato quattro medaglie nei giorni scorsi. Abbiamo allora un numero che possiamo definire di riferimento e che speriamo possa portare fortuna a un’Italia che si sta facendo grande onore in questi giorni nella capitale giapponese.

Diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo/ Armand Duplantis oro, Furlani va in finale! (oggi 15 settembre)

Ieri il bellissimo bronzo di Iliass Aouani nella maratona maschile si è aggiunto al tris di medaglie nella meravigliosa giornata d’apertura di sabato, adesso però parliamo di quello che ci attenderà nelle prossime ore, perché potrebbero esserci altre aggiunte nella sessione serale, che in verità oggi sarà l’ultima.

Marcell Jacobs si ritira?/ "Mi serve tempo per capire se posso ancora soffrire così" (oggi 14 settembre 2025)

Attenzione allora innanzitutto alla diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo, che avrà inizio alle ore 12.35 italiane, dal momento che non vi sarà invece la sessione mattutina. La prima finale prenderà il via di fatto un’ora dopo, cioè alle ore 13.36, e sarà quella del salto in alto maschile, dove ci ha provato Gianmarco Tamberi, ma purtroppo in una stagione molto difficile Gimbo ha dovuto alzare bandiera bianca già nelle qualificazioni.

L’Italia sarà comunque protagonista con Matteo Sioli, che quest’anno ha già vinto un bronzo agli Europei indoor nel mese di marzo e proverà a recitare da outsider in una gara che potrebbe essere aperta alle sorprese e quindi potrebbe farci emozionare magari anche più del previsto per la diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo…

DIRETTA FINALE 100 METRI/ Seville e Jefferson-Wooden vincono l'oro! (Mondiali atletica 2025 Tokyo)

COME SEGUIRE LA DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2025 TOKYO IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo in tv sarà garantita come sempre su Rai 2, con passaggio su Rai Sport in concomitanza del Tg2; la diretta streaming video sarà su sito e app di Rai Play. In alternativa, gli abbonati potranno seguire su Eurosport e in streaming con Discovery + oppure Dazn.

CLICCA QUI PER I MONDIALI ATLETICA 2025 TOKYO RAIPLAY

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2025 TOKYO: LORENZO SIMONELLI DA SEGUIRE

L’altro piatto forte per gli Azzurri nella diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo potrebbe essere in due tempi, perché parliamo dei 110 ostacoli dove in semifinale ci sarà Lorenzo Simonelli, il campione europeo in carica della specialità. Per la precisione Simonelli sarà al via nella seconda delle tre semifinali alle ore 13.47, l’auspicio ovviamente è che possa qualificarsi per la finale che sarà poi in programma alle ore 15.20, dal momento che le gare più brevi prevedono nello stesso giorno semifinali e finali ed è così quindi pure per i 110 hs.

Dobbiamo poi naturalmente ricordare anche le due finali che non prevederanno atleti italiani in gara: alle ore 14.01 il lancio del martello maschile e alle ore 15.05 i 1500 metri femminili. La diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo poi prevederà anche alcune batterie o qualificazioni, qui la citazione è d’obbligo per le semifinali dei 400 metri maschili, perché Edoardo Scotti è stato eccellente nel primo turno e allora siamo curiosi di rivederlo sul giro di pista, anche se acciuffare l’ingresso in finale non sarà semplice…