Diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo streaming video Rai 2: il programma del giorno, le finali e tutti gli orari (oggi giovedì 18 settembre)

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2025 TOKYO: NADIA BATTOCLETTI AVANZA

Nadia Battocletti si è qualificata per la finale dei 5000 metri che sarà sabato, questa è la prima notizia importante oggi dalla diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo, ma ci sembra doveroso celebrare ancora Mattia Furlani, che a soli 20 anni ha già un palmares che farebbe invidia a molti campioni anche più longevi. Bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, argento agli Europei di Roma 2024, in questo inverno Furlani era stato d’argento agli Europei indoor e oro ai Mondiali indoor, adesso ecco la doppietta di titoli mondiali, con l’oro anche nella più importante kermesse all’aperto.

Per l’Italia è l’oro numero 14 ai Mondiali di atletica, per la terza rassegna consecutiva conquistiamo almeno un oro, dopo Massimo Stano nella 35 km di marcia a Eugene 2022 e Gianmarco Tamberi nel salto in alto a Budapest 2023. Se si pensa che in precedenza l’Italia non vinceva un oro mondiale da Giuseppe Gibilisco nel salto con l’asta a Parigi 2003, si può ben capire quanto sia stata notevole la crescita del movimento azzurro negli ultimi anni. Con questo entusiasmo, prosegue la diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo per tutte le gare attese oggi! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

COME SEGUIRE LA DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2025 TOKYO IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo in tv sarà garantita come sempre su Rai 2 dalle ore 13.30, in precedenza invece le prime fasi saranno su Rai Sport; la diretta streaming video sarà su sito e app di Rai Play. In alternativa, gli abbonati potranno affidarsi anche a Eurosport, oppure in streaming con Discovery + oppure Dazn.

ECCO LE QUATTRO FINALI DI OGGI!

Come già nei giorni scorsi, anche oggi giovedì 18 settembre la diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo ci offrirà quattro finali con altrettanti titoli da assegnare, tutti nella sessione serale che sarà l’unica in programma nella sesta giornata di gare allo stadio Nazionale della capitale giapponese, con il via per la precisione alle ore 12.05 italiane.

Dobbiamo dire subito che nelle quattro finali del giorno non avremo alcun italiano in gara, per cui dopo le splendide emozioni con l’oro di Mattia Furlani, oggi sarà un giorno interlocutorio per gli Azzurri, almeno per quanto riguarda l’assalto a nuove medaglie, che per l’Italia ricomincerà domani. Ovviamente però questo non significa sottovalutare le emozioni che ci attendono con la diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo.

La prima sarà alle ore 12.23 con il lancio del giavellotto maschile, che d’altronde non aveva italiani presenti nemmeno nelle qualificazioni, che invece purtroppo sono state una barriera invalicabile per le nostre atlete del salto triplo femminile, la cui finale avrà inizio alle ore 13.55.

Attenzione poi alle due finali dei 400 metri, che saranno il pezzo forte nell’ultima parte di serata con la diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo, con la finale maschile che sarà alle ore 15.10 e quindi precederà l’identica finale al femminile, che farà calare il sipario alle ore 15.24 italiane, con un interessante confronto immediato fra il rendimento di uomini e donne.

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2025 TOKYO: I PROTAGONISTI E GLI ITALIANI IN GARA

Parliamo allora ancora delle due finali dei 400 metri per la diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo. Al maschile spicca la clamorosa presenza di addirittura tre finalisti del Botswana, con il classe 2004 Collen Kebinatshipi che è stato nettamente il più veloce delle semifinali e quindi si candida all’oro così come la statunitense Sydney McLaughlin, che a sua volta ha destato una fantastica impressione nelle semifinali femminili. Le differenze sono state nette, vedremo se si confermeranno anche nell’occasione più importante.

Che cosa resta quindi all’Italia oggi per la diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo? Ovviamente solo presenze in batterie o qualificazioni, tra le quali ne possiamo evidenziare due particolarmente significative. La prima sarà il ritorno di Nadia Battocletti nelle batterie dei 5000 metri dopo l’argento nei 10000 e ovviamente mettendo nel mirino la finale di sabato. Stesso obiettivo per Francesco Pernici, che nel caso farebbe una bella impresa negli 800 metri: nel primo turno però l’Azzurro ci è piaciuto tantissimo e allora sognare non costa nulla…