Diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo streaming video Rai 2: il programma del giorno, le finali e tutti gli orari (oggi venerdì 19 settembre)

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2025 TOKYO: CINQUE FINALI IN PROGRAMMA OGGI!

Cominciamo ad entrare nel gran finale della diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo: oggi, venerdì 19 settembre, sarà il terzultimo giorno di attività allo stadio Nazionale della capitale giapponese e in palio avremo cinque titoli da assegnare, tutti nella sessione serale che in verità avrà inizio già alle ore 10.33 italiane, dando spazio inizialmente alle prime fatiche dell’eptathlon.

Diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo/ Kebinatshipi e McLaughlin d'oro sui 400 metri! (oggi 18 settembre)

Seguiremo quindi con ammirazione le atlete impegnate nella gara multipla femminile che si completerà domani, dobbiamo però dire che sarà davvero più avanti l’appuntamento con le finali del giorno, a cominciare dal salto triplo maschile che avrà inizio alle ore 13.50 e sarà l’appuntamento più atteso per l’Italia.

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2025 TOKYO/ Mattia Furlani oro nel lungo, Diaz e Dallavalle ok! (17 settembre)

Il settore dei salti ci sta dando enormi gioie negli ultimi anni, l’ultima naturalmente è il titolo mondiale conquistato mercoledì da Mattia Furlani nel salto in lungo e oggi ci attende un’altra finale con grandi emozioni azzurre, per merito ovviamente del bronzo olimpico Andy Diaz e chissà, magari anche di Andrea Dallavalle, che in qualificazione ha destato ottima impressione.

Questa sarà la finale che da sola potrebbe valere l’intera giornata del venerdì in ottica azzurra nella diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo, ma naturalmente avremo anche altri quattro titoli da assegnare e quindi dobbiamo continuare a presentare tutto quello che ci attenderà nelle prossime ore con la rassegna iridata.

Mattia Furlani medaglia d'oro nel salto in lungo/ Record personale e titolo iridato! (Mondiali atletica 2025)

COME SEGUIRE LA DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2025 TOKYO IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo in tv sarà garantita inizialmente su Rai Sport, poi dalle ore 13.30 e quindi per tutte le finali su Rai 2. La diretta streaming video sarà in ogni caso su sito e app di Rai Play. In alternativa, almeno per gli abbonati, ecco pure Eurosport, oppure lo streaming con Discovery + e Dazn.

CLICCA QUI PER I MONDIALI ATLETICA 2025 TOKYO RAIPLAY

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2025 TOKYO: TUTTI I TITOLI IN PALIO

Parliamo allora adesso delle altre quattro finali in programma per la diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo. Si tratterà di due “doppiette”, cominciando dai 400 ostacoli, con gli uomini alle ore 14.15 e le donne alle ore 14.27. In campo maschile avremo l’intero podio delle scorse Olimpiadi con Rai Benjamin, Karsten Warhlom e Alison dos Santos ancora protagonisti, ma le semifinali ci hanno detto che potrebbe essere una gara molto incerta. Tra le donne invece potrebbe esserci una favorita più netta, cioè l’olandese Femke Bol.

In chiusura, il grande fascino dei 200 metri per far calare il sipario sulla diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo. L’appuntamento sarà con la finale maschile alle ore 15.06, infine le donne chiuderanno alle ore 15.22. Tra gli uomini ha impressionato parecchio il giamaicano Bryan Levell, che però ha suscitato la reazione da campione di Noah Lyles, che in semifinale si è spinto fino a 19″51 e quindi si è ripreso il ruolo di principale favorito. Due nomi in copertina su tutti anche nella gara femminile, di nuovo per Giamaica e Usa, cioè rispettivamente Shericka Jackson e Melissa Jefferson-Wooden, che andrà a caccia della magica doppietta con l’oro già vinto nei 100.