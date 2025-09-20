Diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo streaming video Rai 2: il programma del giorno, le finali e tutti gli orari (oggi sabato 20 settembre)

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2025 TOKYO: BATTOCLETTI E PALMISANO SUGLI SCUDI!

Siamo alla penultima giornata di gare e oggi, sabato 20 settembre, la diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo presenterà evidenti similitudini con sette giorni fa, perché il sabato è il giorno in cui mettere in copertina due nostre splendide campionesse, cioè Antonella Palmisano e Nadia Battocletti, che ci faranno emozionare sia di notte sia al pomeriggio.

In effetti oggi torna la sessione mattutina in Giappone, che significa ovviamente gare nella notte italiana, a cominciare già dalle ore 0.30, quando l’inizio sarà subito emozionante grazie alla 20 km di marcia femminile, che vedrà in azione Antonella Palmisano, che cercherà un’altra gioia dopo l’argento conquistato sette giorni fa nella 35 km.

In gara con lei anche Federica Curiazzi e Alexandrina Mihai, ma naturalmente sarà Palmisano la nostra marciatrice più attesa, poi alle ore 2.50 sarà la volta della 20 km maschile, con Andrea Cosi, Francesco Fortunato e Gianluca Picchiottino in strada per l’Italia, provando a recitare da outsider per rinnovare la storica tradizione della marcia azzurra.

Vi saranno anche altre batterie ed alcuni eventi per eptathlon e decathlon, ma naturalmente poi i riflettori si riaccenderanno sulla diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo dalle ore 12.00 italiane, quando comincerà la sessione serale che per noi sarà incentrata soprattutto sulla finale dei 5000 metri femminili con Nadia Battocletti, che proverà a conquistare un’altra medaglia dopo l’argento nei 10000 metri dalle ore 14.29.

COME SEGUIRE LA DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2025 TOKYO IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo in tv sarà garantita di notte e per le finali su Rai 2 dalle ore 13.30, con alcuni passaggi su Rai Sport in momenti meno intensi. La diretta streaming video sarà comunque sempre su sito e app di Rai Play. In alternativa per gli abbonati anche Eurosport, oppure lo streaming con Discovery + e Dazn.

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2025 TOKYO: I PROTAGONISTI DI TUTTE LE FINALI

In totale saranno sette i titoli da assegnare oggi, il che vuol dire che, dopo le due marce, saranno in tutto cinque le finali nella sessione serale di Tokyo per la diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo. Ovviamente abbiamo messo in copertina i 5000 di Nadia Battocletti, ricordiamo inoltre che l’eptathlon culminerà dalle ore 14.11 con gli 800, ultima fatica anche per Sveva Gerevini, in gara per l’Italia nella prova multipla femminile, che nelle ore precedenti avrà anche salto in lungo e lancio del giavellotto.

Ci saranno poi anche tre finali senza italiani in lizza, anche se dobbiamo dire che Francesco Pernici ci ha fatto sognare e ha davvero sfiorato la qualificazione all’ultimo atto degli 800 metri maschili, che sarà l’ultimo evento del giorno alle ore 15.22. Non avevamo invece alcuna ambizione nel getto del peso femminile (dalle ore 12.54) e nel lancio del giavellotto femminile, la cui finale comincerà alle ore 14.05 in questo ricco sabato con la diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo.