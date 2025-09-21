Diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo streaming video Rai 2: il programma del giorno, le finali e tutti gli orari (oggi domenica 21 settembre)

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2025 TOKYO: LE STAFFETTE FRA LE NOVE FINALI

L’ultima giornata di gare oggi, domenica 21 settembre, chiuderà la diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo: sono stati giorni intensi, nei quali ancora una volta lo Stadio Nazionale giapponese si è rivelato felice per l’Italia, che ha confermato di avere una squadra eccellente e si è tolta molte soddisfazioni con un bottino record di medaglie, senza precedenti per noi nelle rassegne iridate di atletica leggera.

Adesso restano le ultime nove finali, tra le quali spiccano evidentemente le quattro staffette, collocate tutte nell’ultima giornata di gara: essendo a Tokyo, il pensiero vola immediatamente alla staffetta 4×100 maschile d’oro alle Olimpiadi quattro anni fa, stavolta la finale sarà alle ore 14.20 e purtroppo gli Azzurri non ci saranno, dopo una batteria sfortunata sotto molti punti di vista e un contatto con il Sudafrica che però non ha portato al ripescaggio.

Andando in ordine cronologico, dobbiamo dire che la prima staffetta ad assegnare il proprio titolo sarà la 4×400 maschile, l’unica che non aveva presente l’Italia nemmeno fra le 16 protagoniste delle batterie, dove sono usciti clamorosamente gli Usa, rendendo il Botswana ancor più favorito per l’oro. Assenti anche nella 4×100 femminile, che con l’assenza di Zaynab Dosso e l’infortunio di Vittoria Fontana è stata a dir poco sfortunata.

L’attesa per noi sarà quindi tutta per la staffetta 4×400 femminile, che sarà l’unica nella quale l’Italia sarà presente: alle ore 13.35 proveremo a recitare da outsider nella diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo, il quartetto formato da Anna Polinari, Virginia Troiani, Alessandra Bonora e Alice Mangione si è qualificato in finale con il secondo tempo di ripescaggio, la medaglia sarà molto difficile ma già esserci è una gioia e tutto ciò che dovesse arrivare in più sarà tanto di guadagnato.

COME SEGUIRE LA DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2025 TOKYO IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo in tv sarà oggi su Rai 2 dalle ore 12.30, con il passaggio su Rai Sport in concomitanza del Tg2, prima di tornare sul secondo canale dalle 13.30. La diretta streaming video sarà comunque sempre su sito e app di Rai Play. In alternativa per gli abbonati Eurosport oppure lo streaming con Discovery + e Dazn.

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2025 TOKYO: ECCO TUTTE LE FINALI INDIVIDUALI

Nessuna speranza per l’Italia nelle cinque finali individuali che porteranno appunto a nove il totale dei titoli da assegnare nella diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo. Citazione d’obbligo per il decathlon, che inizierà la sua lunghissima domenica alle ore 2.05 italiane con i 110 ostacoli, seguiti dal lancio del disco e dal salto con l’asta, poi nella sessione serale avremo anche il lancio del giavellotto ed infine dalle ore 13.49 i 1500 metri per la classifica finale. La prima finale sarà invece quella del salto in alto femminile, dalle ore 12.05 con la campionessa olimpica e primatista mondiale Yaroslava Mahuchikh in copertina.

Avremo poi alle ore 12.35 la finale degli 800 metri femminili, con Keely Hodgkinson come punto di riferimento in quanto campionessa olimpica e autrice del miglior tempo al mondo quest’anno. Gara molto aperta saranno i 5000 metri maschili dalle ore 12.47, anche perché molti dei big più attesi hanno deluso e quindi potrebbe succedere di tutto, infine alle ore 13.10 comincerà il lancio del disco maschile che ci terrà compagnia certamente anche durante le staffette e i 1500 del decathlon con cui calerà il sipario sulla diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo.