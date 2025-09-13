Diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo streaming video Rai 2: orario, programma e risultato live delle gare del giorno, oggi sabato 13 settembre.

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2025 TOKYO: SUBITO UN GRANDE SABATO

Comincia la diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo, che promette subito di farci divertire oggi, sabato 13 settembre 2025, con i primi cinque titoli da assegnare e subito concrete speranze di medaglia per l’Italia, che anzi vivrà immediatamente una delle giornate più interessanti in ottica azzurra, magari sperando di ripetere la magia delle Olimpiadi che nel 2021 proprio a Tokyo ci diedero clamorosamente ben cinque medaglie d’oro in atletica.

Le vittorie all’interno dello stadio Nazionale scrissero la storia, ma non possiamo dimenticare che la marcia ebbe un ruolo fondamentale con un doppio oro e allora ci sarà subito da emozionarci, anche se pure da faticare parecchio (da casa idealmente, per loro davvero) con le due 35 km di marcia, che saranno in assoluto i primi due eventi della diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo, con il via alle ore 0.30 della notte italiana.

In campo maschile schiereremo Teodorico Caporaso, Matteo Giupponi e Riccardo Orsoni, che potrebbero recitare da outsider con qualche speranza in una gara lunghissima e massacrante, ma almeno sulla carta le speranze saranno concrete soprattutto in campo femminile con Nicole Colombi, Eleonora Anna Giorgi e naturalmente Antonella Palmisano, una delle campionesse dei Giochi di Tokyo.

Certo, la pugliese vinse la 20 km e in quella occasione le gare di marcia si erano disputate a Sapporo, ma il palmares di Antonella Palmisano è fenomenale sulla distanza più breve e siamo evidentemente curiosi di scoprire che cosa saprà fare sulla 35 km di marcia che potrebbe aprire in maniera già memorabile la diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo…

COME SEGUIRE LA DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2025 TOKYO IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo in tv sarà garantita quasi integralmente su Rai 2, con finestre su Rai Sport in caso di necessità; la diretta streaming video sarà naturalmente sempre disponibile su Rai Play. In alternativa, su abbonamento si potrà seguire tutto su Eurosport e in streaming con Discovery + oppure Dazn.

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2025 TOKYO: IL PROGRAMMA E LE FINALI DEL GIORNO

La partenza sarà quindi subito con il botto, ma naturalmente ci sarà tanto altro nella prima giornata della diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo. Nella sessione mattutina giapponese, quindi nella notte italiana, oltre alle due gare di marcia avremo già diverse qualificazioni significative, poi dalle nostre ore 11.05 comincerà la sessione serale per Tokyo, che sarà impreziosita da altre tre finali, potenzialmente molto interessanti anche in ottica azzurra. Cominciamo dalla fine per dire che alle ore 15.20 avremo la finale della staffetta 4×400 mista (due uomini e due donne), sperando che nella notte l’Italia passi il primo turno.

Qualificazioni nella notte e poi finale alle ore 14.10 anche per il getto del peso maschile, il che significa un terzetto di italiani in gara, con Nick Ponzio, Zane Weir che già potrebbe essere un outsider di lusso e soprattutto Leonardo Fabbri, che è uno dei più forti specialisti al mondo nel peso e quindi un’altra carta pesante da medaglia per l’Italia in questo lussuoso sabato d’apertura con la diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo. Non vi basta ancora? Ebbene, alle ore 14.30 avremo i 10000 metri femminili, il che significa naturalmente Nadia Battocletti pronta ancora una volta a sfidare le star africane nella gara di cui la trentina è argento olimpico. Cosa chiedere di più?