Diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo streaming video Rai 2: orario, programma e risultato live delle gare del giorno, oggi domenica 14 settembre.

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2025 TOKYO: DALLA MARATONA AI 100 METRI

L’apertura è stata con un sabato già molto intenso anche per i colori azzurri, l’entusiasmo allora è alto e non vediamo l’ora di seguire la diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo anche oggi, domenica 14 settembre 2025, con sei titoli da assegnare, tra cui alcuni dei più prestigiosi per l’atletica leggera, dalla distanza più breve alla più lunga.

Nella sessione del mattino di Tokyo, quando cioè in Italia saranno solamente le ore 0.30, spicca infatti la maratona femminile. L’appuntamento con la corsa sui 42,195 km è sempre speciale, anche se dobbiamo dire che in ottica azzurra probabilmente non molto significativo, dal momento che per l’Italia ci sarà in gara solamente Rebecca Lonedo, che sulla carta non dovrebbe puntare ai risultati più prestigiosi.

Poco male, perché dopo un sabato illuminato subito dall’argento di Antonella Palmisano sui 35 km di marcia e poi proseguito con altre due medaglie nella sessione serale, cioè l’argento di Nadia Battocletti nel 10000 metri e il bronzo di Leonardo Fabbri nel getto del peso, ci sarà tantissimo da vivere in particolare nella sessione serale allo stadio Nazionale di Tokyo, un luogo sempre speciale per noi.

La diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo tornerà a farci compagnia dalle ore 11.35 italiane e la prima finale serale (per il Giappone) sarà quella del lancio del disco femminile alle ore 12.12, sebbene senza italiane in gara perché purtroppo Daisy Osakue è rimasta lontanissima dalle 12 migliori misure delle qualificazioni.

COME SEGUIRE LA DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2025 TOKYO IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo in tv sarà garantita su Rai 2, con passaggio su Rai Sport solo in concomitanza del Tg2; la diretta streaming video sarà naturalmente sempre disponibile su Rai Play. In alternativa, gli abbonati potranno seguire tutto su Eurosport e in streaming con Discovery + oppure Dazn.

CLICCA QUI PER I MONDIALI ATLETICA 2025 TOKYO RAIPLAY

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2025 TOKYO: LE FINALI PER I TITOLI DI OGGI

Citiamo subito un’altra finale senza speranze azzurre nella diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo, perché alle ore 14.30 avremo i 10000 metri maschili, sarà uno spettacolo meraviglioso tra i più forti specialisti della distanza più lunga dell’atletica in pista, ma noi vi assisteremo solamente da spettatori. Sarà però una domenica pomeriggio molto intensa e ci saranno tanti piatti forti, a cominciare dalle ore 13.40 con la finale del salto in lungo femminile, anche se in questo caso dovremo fare i conti con la clamorosa eliminazione di Larissa Iapichino, una delle grandi favorite per il podio che non sarà nemmeno presente in finale.

Dulcis in fundo, naturalmente molti in ogni angolo del mondo oggi attenderanno la diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo grazie alle due finali dei 100 metri, che gli organizzatori hanno voluto collocare una di seguito all’altra nello spazio di pochi minuti a fine serata, con le donne alle ore 15.13 e gli uomini alle ore 15.20. I 100 prevedono nello stesso giorno semifinali e finali, per cui è difficile sbilanciarsi troppo: diciamo che abbiamo ancora in gara Zaynab Dosso tra le donne e Marcell Jacobs tra gli uomini, per sognare qualche lampo azzurro nella velocità pura…