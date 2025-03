DIRETTA MONDIALI ATLETICA INDOOR 2025: ANDY DIAZ ORO NEL TRIPLO!

Andy Diaz medaglia d’oro nel salto triplo, l’inizio è il migliore possibile per la diretta Mondiali atletica indoor 2025 da Nanchino. L’italo-cubano era il grande favorito e non ha tradito le attese, vincendo con la misura di 17.80 metri ottenuto subito alla prima prova, stabilendo pure il nuovo record italiano del salto triplo. Due settimane fa aveva vinto l’oro anche agli Europei, quindi non ci sono dubbi sul fatto che Andy Diaz sia stato il migliore in questa stagione invernale indoor e naturalmente ora proverà ad estendere il suo dominio anche alla stagione all’aperto.

La medaglia d’argento è andata al cinese Yaming Zhu ma con circa mezzo metro in meno (17.33), medaglia di bronzo per il brasiliano Almir Dos Santos con 17.22, per l’Italia torna un oro indoor dopo Marcell Jacobs nei 60 metri nel 2022. Il resto della giornata nella diretta Mondiali atletica indoor 2025 vedrà Manuel Lando nel salto in alto e Stephen Awuah Baffour che ha passato il primo turno dei 60 metri grazie al ripescaggio, anche se in finale si annuncia una missione difficilissima. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MONDIALI ATLETICA INDOOR 2025 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EVENTO

Per la diretta Mondiali atletica indoor 2025 saremo in chiaro su Rai Due e Rai Sport, ma anche in abbonamento sulla televisione satellitare; la diretta streaming video verrà quindi garantita da Rai Play oppure, sempre per gli abbonati, Sky Go e Now Tv. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING MONDIALI ATLETICA INDOOR 2025 SU RAIPLAY

SI TORNA A GAREGGIARE!

A Nanchino inizia la diretta Mondiali atletica indoor 2025, causa fuso orario almeno la prima parte delle gare si svolgerà purtroppo nel corso della notte di casa nostra ma, venerdì 21 marzo, vivremo un grande spettacolo con questa kermesse che ci aveva già fatto compagnia lo scorso anno (eravamo a Glasgow) ma che soprattutto nel calendario dell’atletica arriva appena dopo gli Europei, che sono stati una manifestazione molto positiva per l’Italia, al netto delle assenze di lusso e di qualche delusione. Abbiamo infatti portato a casa sei medaglie, la metà di queste d’oro: non possiamo davvero lamentarci e ora puntiamo a fare meglio.

Nella diretta Mondiali atletica indoor 2025 torneranno Zaynab Dosso e Andy Diaz che sono stati campioni europei sui 60 metri e il salto triplo; presenti anche Leonardo Fabbri, Zane Weir, Mattia Furlani e ancora Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo, assente invece l’altro oro di Adelpoorn Larissa Iapichino così come, ancora una volta, Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi così come Samuele Ceccarelli. Adesso però concentriamoci sull’attualità e andiamo a scoprire, nella diretta Mondiali atletica indoor 2025, quale sia il programma della prima giornata a Nanchino.

DIRETTA MONDIALI ATLETICA INDOOR 2025: IL PROGRAMMA DEL GIORNO

Eccoci allora, la diretta Mondiali atletica indoor 2025 si apre alle ore 3:05 della nostra mattina con le prime gare del pentathlon; le prime batterie saranno quelle dei 400 maschili e poi ecco le prime finali, alle 4:25 tutti sintonizzati perché Andy Diaz andrà a caccia dell’alloro iridato nel salto triplo. Bisognerà poi arrivare alle ore 11:30 per un’altra finale che sarà quella del salto in alto maschile, senza Tamberi come già detto; Sintayehu Vissa invece si confronterà con le batterie dei 1500 metri sperando di fare strada, poi ecco la finale del getto del peso femminile seguita dalle semifinali dei 400, maschili e femminili.

In questa prima giornata dunque possiamo dire che i titoli assegnati non saranno tantissimi, ma anche che, in termini generali, a Nanchinola presenza degli italiani non è foltissima; l’obiettivo è fare meglio della passata edizione, a Glasgow avevamo chiuso senza medaglie d’oro tornando a casa con due argenti e altrettanti bronzi, ma abbiamo visto come a livello europeo possiamo finalmente dire di giocarcela in maniera concreta e ci sono atleti che sono cresciuti esponenzialmente e possono puntare alla gloria. Per tutti l’asticella è già stata fissata alle Olimpiadi di Los Angeles, sia per chi partecipa alla diretta Mondiali atletica indoor 2025 che per chi è assente; come andranno le cose ce lo diranno le gare tra poco…