DIRETTA MONDIALI ATLETICA INDOOR 2025: ALTRE GIOIE DAGLI AZZURRI?

Seconda giornata di gare a Nanchino per la diretta Mondiali atletica indoor 2025, che in ottica italiana sono iniziati con un sorriso immediato grazie alla bellissima vittoria di Andy Diaz nel salto triplo maschile, che tra l’altro ha avuto l’onore di essere la prima finale della ventesima rassegna iridata indoor. Insomma, l’Italia conferma di vivere un’epoca molto positiva nell’atletica leggera, dopo l’oro dell’oriundo italo-cubano oggi i due nomi di spicco potrebbero essere Lorenzo Simonelli e Zaynab Dosso, ai quali affidiamo le speranze di medaglia nella seconda giornata.

Bisognerà tenere conto del fuso orario per seguire al meglio la diretta Mondiali atletica indoor 2025, come era già successo ieri ci sarà una finale nella sessione del mattino cinese, il che significa purtroppo un orario molto scomodo per noi. Saranno infatti le ore 3.10 della notte italiana quando Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo andranno a caccia della gloria nel salto con l’asta femminile: non saranno tra le principali favorite ma possono ambire comunque a fare bene e allora i nottambuli dovranno avere un occhio di riguardo per loro, protagoniste “notturne” della diretta Mondiali atletica indoor 2025.

MONDIALI ATLETICA INDOOR 2025 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EVENTO

La diretta Mondiali atletica indoor 2025 in tv sarà in chiaro tra Rai Due e Rai Sport a seconda delle fasce orarie, con Rai Play punto di riferimento quindi per la diretta streaming video.

DIRETTA MONDIALI ATLETICA INDOOR 2025: QUALI SONO LE FINALI DI OGGI?

Con nove titoli da assegnare, le altre otto finali del giorno per la diretta Mondiali atletica indoor 2025 saranno nella sessione che per la Cina sarà serale, cioè dalle ore 11.30 del nostro mattino. Come abbiamo già accennato, saranno Lorenzo Simonelli e Zaynab Dosso i due nomi da seguire con la massima attenzione, anche se sia i 60 hs maschili sia i 60 metri femminili hanno in programma una giornata micidiale, con tre turni in successione, cioè le batterie al mattino e poi semifinali e finali alla sera. Considerando che parliamo di gare brevissime, ovviamente ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.

Lo stato di forma attuale ci dice che Zaynab Dosso potrebbe avere maggiori speranze, dopo il meraviglioso oro sempre nei 60 agli Europei indoor di Apeldoorn, appena un paio di settimane fa, anche se ovviamente nella velocità pura il panorama del mondo intero è assai più ampio di quello che possono offrire gli Europei. In ogni caso la velocista reggiana di origini ivoriane, classe 1999, potrebbe farci sognare e quindi la seguiremo con la massima attenzione nella diretta Mondiali atletica indoor 2025, al pari di Lorenzo Simonelli che però in questo inverno al coperto finora non ha mostrato la stessa condizione dell’anno scorso, quando fu argento mondiale indoor proprio dei 60 hs e poi campione europeo all’aperto naturalmente sui 110 hs. Se tutto andasse per il meglio, le due finali sarebbero alle 14.05 e 14.18 italiane, per una memorabile chiusura di giornata…