DIRETTA MONDIALI ATLETICA INDOOR 2025: GRANDI SPERANZE PER L’ITALIA

Terzo e ultimo giorno a Nanchino per la diretta Mondiali atletica indoor 2025, la rassegna iridata aperta venerdì proprio da un oro italiano grazie alla vittoria di Andy Diaz nel salto triplo maschile, mentre ieri Zaynab Dosso è stata seconda e quindi argento nei 60 metri femminili. Oggi le nostre punte potrebbero essere Mattia Furlani nel salto in lungo e la coppia Leonardo Fabbri-Zane Weir nel getto del peso, di certo le emozioni saranno assicurate e anche oggi potrebbero essere pure colorate d’azzurro, a ulteriore conferma del momento dell’atletica italiana che è tra i migliori di sempre.

Ormai abbiamo imparato che la diretta Mondiali atletica indoor 2025 ci offrirà due sessioni separate. La prima è per noi la più sfavorevole, perché nella notte italiana, per la precisione dalle ore 3.05. Sarà comunque da seguire con la dovuta attenzione, perché ci saranno già due titoli in palio, cioè quello del salto in lungo femminile (dove però è assente Larissa Iapichino) e quello del salto in alto sempre per le donne, un bis già intrigante per aprire la domenica di chiusura per la diretta Mondiali atletica indoor 2025.

COME VEDERE I MONDIALI ATLETICA INDOOR 2025 STREAMING VIDEO TV

La diretta Mondiali atletica indoor 2025 in tv sarà a seconda delle fasce orarie su Rai Due oppure Rai Sport, con Rai Play a garantire sempre la diretta streaming video.

DIRETTA MONDIALI ATLETICA INDOOR 2025: ECCO TUTTE LE FINALI DI OGGI!

Nell’ultimo giorno di una grande rassegna le finali sono sempre tantissime, in totale dodici, questo significa che ben dieci saranno nella sessione serale di Nanchino, che per noi comincerà alle ore 12.35, le emozioni saranno quindi assicurate attorno all’ora di pranzo per la diretta Mondiali atletica indoor 2025. Le prime due a cominciare saranno proprio quelle potenzialmente più interessanti per noi, grazie alla presenza di Leonardo Fabbri e Zane Weir nel getto del peso e di Mattia Furlani invece nel salto in lungo, per la precisione il peso dalle ore 12.38 e il lungo dalle ore 12.40.

Volendo scendere più nel dettaglio, i due pesisti devono riscattare la cocente delusione di due settimane fa agli Europei indoor, dove sognavamo una doppietta e invece non abbiamo raccolto nemmeno una medaglia. Fabbri tuttavia detiene la miglior misura stagionale mondiale con 21.95 metri, quindi speriamo che il riscatto possa arrivare nell’occasione più prestigiosa. Anche Mattia Furlani è il migliore al mondo quest’anno nella sua specialità con 8.37 metri nel salto in lungo, inoltre il giovane talento classe 2005 è una garanzia perché è salito sul podio in tutte le manifestazioni disputate da quando gareggia con i “grandi”. La diretta Mondiali atletica indoor 2025 si aggiungerà all’elenco?