Diretta Mondiali atletica indoor Belgrado 2022/ Streaming video Rai, gare 1^ giornata

DIRETTA MONDIALI ATLETICA INDOOR BELGRADO 2022: LA PRIMA GIORNATA!

La diretta dei Mondiali atletica indoor Belgrado 2022 ci terrà compagnia a partire dalle ore 9:35 di venerdì 18 marzo: oggi di prima mattina sono infatti in programma le prime gare dell’attesa kermesse, che torna dopo 4 anni e durerà sino a domenica e dunque ci terrà impegnati e occupati per tutto il weekend. L’attesa per noi italiani è soprattutto per Marcell Jacobs, già vincente e dominante al ritorno in pista e negli assoluti nazionali, e Gianmarco Tamberi: per loro però bisognerà aspettare appunto sabato e domenica.

Oggi abbiamo comunque nomi di cui vale la pena occuparsi: forse quello di riferimento, nella diretta dei Mondiali atletica indoor Belgrado 2022, è Zaynab Dosso che sarà impegnata nei 60 metri piani (alle 10:15, con eventuale semifinale alle 18:10 e finale alle 20:55 a chiudere il programma) che è già campionessa nazionale con tanto di record, ma poi bisogna anche citare Dario Dester nell’heptathlon maschile e Sveva Gerevini nel pentathlon femminile. Ad ogni modo, di sicuro non ci annoieremo nell’assistere a queste gare…

DIRETTA MONDIALI ATLETICA INDOOR BELGRADO 2022: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv dei Mondiali atletica indoor Belgrado 2022 sarà su Rai Sport + e Rai Sport, che forniranno la copertura integrale – ovviamente al netto della sovrapposizione delle gare – della tre giorni serba. Sarà un appuntamento in chiaro per tutti ai canali 57 e 58 del vostro televisore; come sempre l’emittente metterà a disposizione anche il servizio di diretta streaming video, per il quale non saranno necessari costi aggiuntivi visto che basterà collegarsi con apparecchi mobili al sito o alla relativa app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA MONDIALI ATLETICA INDOOR BELGRADO 2022: RISULTATI E CONTESTO

Dunque siamo quasi pronti a dare il via alla diretta dei Mondiali atletica indoor Belgrado 2022 per questa giornata inaugurale, ma intanto facciamo un punto sulle altre gare: si parte con pentathlon e heptathlon che vivranno subito le competizioni di corsa e poi ci terranno compagnia per tutta la giornata, mentre alle ore 11:00 ci saranno le batterie dei 400 metri maschili che però no hanno italiani al via. Dove i nostri atleti saranno presenti? Nella finale del salto triplo maschile che inizia alle ore 12:10, e qui ci sarà Emmanuel Ihemeje.

Alle 13:30 invece partiranno le batterie dei 3000 metri con la partecipazione di Yassin Boiuh e Ossama Meslek, con finale che eventualmente sarà solo domenica. Nella finale del salto in lungo maschile sarà in pedana Filippo Randazzo, poi ci saranno anche le gare dei 400 metri e 3000 metri femminili così come quella del peso femminile, ma anche in questo caso non ci saranno italiani al via. Il che naturalmente non esaurisce attesa o spettacolo, ma tra poco nella diretta dei Mondiali atletica indoor Belgrado 2022 scopriremo cosa succederà e quali saranno i primi risultati di questa kermesse iridata…











