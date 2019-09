Diretta Mondiali ciclismo 2019/ Streaming video Rai: vincitore, percorso, orari

Oggi la diretta dei Mondiali ciclismo 2019 nello Yorkshire ci offrirà l’appuntamento più atteso, quello con la gara in linea dei professionisti che assegnerà il titolo iridato della categoria più importante: tanti campioni si contenderanno l’ambitissima maglia iridata. Siamo al culmine di una settimana sulle strade attorno alla cittadina inglese di Harrogate, il percorso è meno duro di quello di un anno fa a Innsbruck ma sarà comunque assai impegnativo, anche a causa delle condizioni meteo. L’Italia non parte da prima favorita ma può comunque giocarsi carte interessanti: dopo il bronzo di Filippo Ganna a cronometro cerchiamo un altro risultato di spicco in questi Mondiali di ciclismo 2019, di certo la nostra Nazionale sa sempre correre molto bene, come abbiamo dimostrato anche in occasione del trionfo di Elia Viviani agli Europei. Andiamo però adesso a presentare più nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere su orari, percorso e favoriti per questa attesissima diretta dei Mondiali ciclismo 2019 dallo Yorkshire.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE I MONDIALI CICLISMO 2019

L’appuntamento in diretta tv con la gara in linea dei Mondiali di ciclismo Yorkshire 2019 sarà integrale sulle reti Rai: appuntamento dalle ore 9.25 su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky), dove si potrà seguire la corsa per intero e poi anche commenti, interviste e premiazioni. Questo significa che si potrà seguire la gara di oggi anche in diretta streaming video tramite il sito Internet ufficiale della Rai (raiplay.it), mentre anche Eurosport garantirà la diretta tv integrale dalle ore 9.30 e lo streaming video tramite il servizio Eurosport Player. Inoltre ricordiamo per informazioni utili sia il sito della Federazione internazionale (uci.ch) sia quello dei Mondiali (worlds.yorkshire.com/). Grande attenzione per i Mondiali anche sui social network. Limitandoci a ricordare i canali ufficiali, ecco la pagina ufficiale Facebook Yorkshire 2019 e l’account Twitter @Yorkshire2019, mentre l’Uci ha la pagina Facebook Union Cycliste Internationale – UCI e il profilo Twitter @UCI_cycling. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA MONDIALI CICLISMO 2019: IL PERCORSO

La diretta dei Mondiali di ciclismo 2019 dunque è molto attesa anche per via di un percorso decisamente intrigante. La prima osservazione è relativa al chilometraggio, perché saranno ben 285 km, una distanza che solo la Milano Sanremo supera nel ciclismo di oggi. Non a caso la partenza sarà già alle ore 9.40 italiane e dunque addirittura alle 8.40 locali da Leeds, dove avrà inizio un primo tratto in linea di ben 188 km, che sarà dunque molto significativo, più di quanto succedeva negli anni scorsi quando questo tratto in linea era solitamente ben più breve. I saliscendi saranno numerosi e fra essi ci saranno anche tre salite vere e proprie: al km 59 inizierà quella di Cray, lunga 6,6 km con una pendenza media appena dell’1,3% ma una rampa nel finale all’8,9%. Al km 94 invece ecco la salita di Buttertubs, lunga 6 km con una pendenza media pari al 2,5% ma un tratto duro fino all’11,7% massimo. La terza e ultima salita del tratto in linea è quella di Grinton Moor, al km 120: misurerà 4,4 km con una pendenza media del 5,3% e massima dell’8,8%. Si arriverà poi ad Harrogate, dove a 97 km dal traguardo si entrerà nel circuito finale, con sette giri da 13,8 km da affrontare. Si tratta di un tracciato tecnico, complesso sia dal punto di vista planimetrico, con diverse curve ad angolo retto, sia dal punto di vista altimetrico, perché di pianura praticamente non ce ne sarà, con due brevi strappi (il più lungo di 1,1 km al 5,6%) e l’arrivo in leggera salita, come abbiamo visto nei giorni scorsi. Si potrebbe fare un paragone con l’Amstel Gold Race, corsa nella quale la pianura di fatto non esiste ed è necessario rilanciare sempre l’azione. Non è da escludere l’arrivo in solitario di chi dovesse trovare l’attacco giusto, lo scenario più probabile resta tuttavia la volata, ma di un gruppo ristretto, di cui faranno parte solo i più forti e più resistenti.

DIRETTA MONDIALI CICLISMO 2019: I FAVORITI E GLI AZZURRI

Presentando la diretta dei Mondiali di ciclismo 2019 è doveroso parlare anche dei possibili favoriti. Tra i nomi più caldi ecco l’olandese Mathieu Van der Poel, quest’anno vincitore dell’Amstel Gold Race e uscito alla grande dal Tour of Britain. Altre citazioni d’obbligo vanno fatte per Julian Alaphilippe e Peter Sagan: il francese arriva da un 2019 da favola (Strade Bianche, Milano Sanremo, Freccia Vallone, due tappe al Tour con due settimane in maglia gialla), lo slovacco invece quest’anno è stato meno brillante, ma dall’alto di tre Mondiali già vinti vanta una personalità senza paragoni nella gara iridata. Sarà però il Belgio la squadra di riferimento, con almeno tre nomi potenzialmente di spicco assoluto: l’eterno Philippe Gilbert, due tappe vinte alla Vuelta dopo il trionfo alla Parigi Roubaix, l’olimpionico Greg Van Avermaet e l’astro nascente Remco Evenepoel, che nessuno può escludere a priori. Tra gli altri candidati citiamo ancora almeno il norvegese Alexander Kristoff, l’australiano Michael Matthews, il kazako Alexey Lutsenko e certamente il nostro Matteo Trentin, capitano di un’Italia d’assalto. La stagione di Trentin è stata eccellente e il percorso è perfetto per lui: Matteo sarà uno degli outsider di spicco, con Sonny Colbrelli prima alternativa, Diego Ulissi altra possibile soluzione e poi Gianni Moscon, Davide Cimolai, Salvatore Puccio, Alberto Bettiol (se fosse quello del Fiandre…) e Giovanni Visconti a completare un’Italia pronta a dare battaglia nello Yorkshire.



