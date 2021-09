Diretta Mondiali ciclismo 2021/ Streaming video Rai, percorso e vincitore

DIRETTA MONDIALI CICLISMO 2021: ITALIA CON SONNY COLBRELLI

Oggi la diretta dei Mondiali ciclismo 2021 nelle Fiandre, In Belgio, culminerà con la gara in linea maschile, cioè l’evento in assoluto più atteso, quello che assegnerà il titolo di campione del Mondo e la maglia iridata della categoria più significativa, essendo questa naturalmente la prova simbolo dei Mondiali di ciclismo. La partenza sarà da Anversa e l’arrivo a Lovanio, siamo nelle zone naturalmente del Giro delle Fiandre e anche oggi ci aspettiamo lo spettacolo che le strade di questa regione “malata” di ciclismo ci sapranno sicuramente regalare. L’Italia si presenta con legittime ambizioni, dal momento che il campione d’Europa in carica Sonny Colbrelli è in grande forma e Matteo Trentin è una alternativa eccellente, con il sogno magari di scalare l’ultimo gradino del podio dopo l’argento nel 2019.

Tra gli stranieri i favoriti principali sono naturalmente il francese campione in carica Julian Alaphilippe, il padrone di casa belga Wout Van Aert (forse in assoluto il favorito numero 1, chissà se Remco Evenepoel gli farà da semplice gregario) e l’olandese Mathieu Van der Poel, sul quale tuttavia pesa qualche incognita circa le condizioni di forma. Impressionante il “tridente” della Slovenia con Primoz Roglic, Tadej Pogacar e Matej Mohoric, eccellente anche la Danimarca che dovrebbe avere Kasper Asgreen come capitano. Mai trascurare il tre volte iridato Peter Sagan e altri nomi illustri, da veterani quali John Degenkolb, Alexander Kristof, Michael Matthews e Michal Kwiatkowski fino ai volti nuovo come Tom Pidcock e Marc Hirschi. Andiamo dunque adesso a presentare più nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere su orari e percorso per questa attesissima diretta dei Mondiali ciclismo 2021.

DIRETTA MONDIALI CICLISMO 2021 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA IN LINEA

L’appuntamento in diretta tv con i Mondiali di ciclismo 2021 sarà eccellente sulle reti Rai per l’attesissima gara in linea maschile: appuntamento fin dalle ore 10.25 su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando) per seguire tutta la corsa, anche se per seguire il finale e in seguito anche commenti, interviste e premiazioni dopo l’arrivo bisognerà spostarsi dalle ore 15.30 su Rai Due.

Questo significa che si potrà seguire la gara di oggi anche in diretta streaming video tramite il sito Internet ufficiale della Rai (raiplay.it), mentre anche Eurosport garantirà la diretta tv e lo streaming video tramite il servizio Eurosport Player. Inoltre ricordiamo per informazioni utili sia il sito della Federazione internazionale (uci.ch) sia i vari account di riferimento sui social network. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

ORARIO E PERCORSO DELLA GARA IN LINEA DEI MONDIALI CICLISMO 2021

La diretta dei Mondiali di ciclismo 2021 catalizzerà oggi l’attenzione di tutti i tifosi e gli appassionati, che non vedono l’ora di seguire la gara più importante dell’intera rassegna iridata. Abbiamo già accennato ai favoriti e agli Azzurri, dunque adesso possiamo analizzare il percorso, che presenta diverse particolarità anche se chi nei giorni scorsi ha già seguito le altre gare in linea avrà cominciato a farsi un’idea. I professionisti dovranno affrontare un tracciato di ben 268,3 km, chilometraggio d’altronde in linea con quanto si vede ogni anno ai Mondiali di ciclismo. La partenza sarà dalla celebre piazza Grote Markt di Anversa alle ore 10.25, mentre l’arrivo è atteso a Leuven (Lovanio) indicativamente attorno alle ore 17.00. Non è facilissimo descrivere a parole il tracciato, perché nel finale si intrecceranno due differenti circuiti.

Uno è definito come il “circuito locale” di Leuven ed è caratterizzato da quattro salite (Wijnpers, Sint Antoniusberg, Keizersberg e Decouxlaan), mentre il “circuito delle Fiandre” comprende le asperità di Smeysberg, Moskesstraat, Taymansstraat, Bekestraat, Vewelderstraat e nuovamente Smeysbeerg. Si affronterà un giro e mezzo del circuito di Leuven per poi compiere un solo giro dell’altro circuito prima di tornare sul precedente; a seguire altri quattro giri del circuito “locale”, di nuovo un giro del circuito “fiammingo” ed infine gli ultimi due giri e mezzo del circuito di Lovanio. Morale della favola, si tratterà di una dura successione delle classiche salite fiamminghe, brevi ma spesso impegnative e con ben pochi tratti in pianura per recuperare: il dislivello complessivo è di 2562 metri e certamente non è da sottovalutare in questa sorta di “giro delle Fiandre” che riporta il Mondiale in Belgio dopo 19 anni di assenza.

