Diretta Mondiali ciclismo 2025 gara in linea streaming video Rai 2: orario, percorso e favoriti, chi sarà il vincitore? (oggi domenica 28 settembre)

DIRETTA MONDIALI CICLISMO 2025: A KIGALI POGACAR VS EVENEPOEL… MA NON SOLO

Ecco l’ultimo e più atteso atto della diretta Mondiali ciclismo 2025, oggi domenica 28 settembre il duro percorso di Kigali dovrà infatti laureare il vincitore della gara in linea uomini Elite, la corsa che assegnerà la maglia iridata dei professionisti. Il detentore è Tadej Pogacar e sulla carta potrebbe esserci una sfida stellare con Remco Evenepoel.

L’anno scorso lo sloveno ci regalò a Zurigo uno dei capolavori più belli della sua già leggendaria carriera, il belga però potrebbe mettere sulla bilancia il dominio totale nella cronometro di domenica scorsa, che ha generato anche qualche dubbio circa le condizioni fisiche di Pogacar, il quale però in linea vanta una certa superiorità – ad esempio nelle classiche monumento conduce 9-2 su Evenepoel.

I possibili protagonisti della diretta Mondiali ciclismo 2025 sono numerosi, la Slovenia ad esempio ha un certo Primoz Roglic come seconda punta, ci sono corridori in forma come Tom Pidcock e Jay Vine, per la Spagna non ha nascosto grandi ambizioni Juan Ayuso e sono molti i nomi nobili, da Isaac Del Toro a Egan Bernal e Richard Carapaz, fino a Julian Alaphilippe che è già stato due volte campione del Mondo in carriera.

Per l’Italia il capitano sarà Giulio Ciccone, quest’anno vincitore della Clasica di San Sebastian, coadiuvato da una Nazionale che vedrà al via anche Andrea Bagioli, Mattia Cattaneo, Lorenzo Fortunato, Marco Frigo, Fausto Masnada, Gianmarco Garofoli e Matteo Sobrero, una buonissima squadra anche se non sarà facile contro i due fenomeni che dovrebbero illuminare la diretta Mondiali ciclismo 2025…

MONDIALI CICLISMO 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV, COME SEGUIRE LA GARA IN LINEA

L’appuntamento con la diretta Mondiali ciclismo 2025 in tv sarà completo sulla Rai per la gara in linea: prima su Rai Sport HD (canale 58), poi su Rai Due dopo la finale del volley, con la telecronaca di Stefano Rizzato. I Mondiali di ciclismo Kigali 2025 saranno quindi visibili anche in diretta streaming video tramite sito o app di Rai Play, gli abbonati potranno però scegliere anche Eurosport o lo streaming di Discovery +.

DIRETTA MONDIALI CICLISMO 2025: ORARI E PERCORSO

Gli appassionati sanno già benissimo che la prima rassegna iridata di sempre in Africa avrà anche un percorso molto duro, andiamo allora a scoprire meglio che cosa ci attenderà con la diretta Mondiali ciclismo 2025. La partenza avrà luogo alle ore 9.45, in programma ci saranno 267,5 km con un dislivello di 5475 metri, dato che è fra i più alti di sempre per un Mondiale. Inizialmente ci saranno nove giri del circuito ormai solito in questi giorni, quello con le salite della Côte de Kigali Golf (800 metri all’8,1%) e della Côte de Kimihurura, 1,3 km al 6,3% in pavé, poi però si andrà ad affrontare un tratto in linea con ben tre altre salite.

In questo tratto andranno affrontati una volta a testa la Côte de Péage (1,8 km al 5,9%), il Mont Kigali che sarà la salita più lunga di giornata con i suoi 5,9 km al 6,9% e con punte di pendenza massima addirittura al 20%, ed infine il Mur de Kigali, soli 400 metri ma in pavé e all’11%. Si ritornerà poi sul circuito “classico”, da affrontare altre sei volte, quindi per un totale di quindici passaggi sulla Côte de Kigali Golf e sulla Côte de Kimihurura, quest’ultima a circa un chilometro dall’arrivo a Kigali, come ormai consueto davanti al Convention Centre.