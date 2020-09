Diretta Mondiali ciclismo Imola 2020/ Gara in linea donne streaming video Rai, orario

Oggi la diretta dei Mondiali ciclismo Imola 2020 ci offrirà l’appuntamento con la gara in linea femminile, che assegnerà il titolo iridato della categoria più importante dei Mondiali di ciclismo tra le donne. Si annuncia una gara avvincente sulle impegnative strade attorno a Imola, che ha salvato questa edizione dei Mondiali di ciclismo dopo la rinuncia della Svizzera. Sarà dunque un weekend iridato sulle strade della celebre località dell’Emilia Romagna, con partenza e arrivo all’interno dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari ma tanta fatica sulle colline circostanti, incluse nel percorso della prova in linea femminile da ripetere cinque volte. La fresca vincitrice del Giro Rosa, l’olandese Anna Van der Breggen, si candida come donna da battere e la sua Olanda come punto di riferimento nonostante l’infortunio all’altra stella Orange Annemiek Van Vleuten, che è la campionessa del Mondo in carica ma si è dovuta ritirare dal Giro. La corsa rosa ha detto che sta benissimo anche la nostra Elisa Longo Borghini, che sarà senza dubbio il punto di riferimento per la Nazionale dell’Italia, come da tradizione una delle Nazionali più interessanti. Siamo dunque sicuri che le azzurre sapranno recitare un ruolo da protagoniste, in particolare proprio con Longo Borghini, che al Giro Rosa ha vinto una tappa ed è stata terza nella classifica generale finale. Andiamo dunque adesso a presentare più nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere su orari, percorso e favorite per questa attesissima diretta dei Mondiali ciclismo donne Imola 2020.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE I MONDIALI CICLISMO 2020

L’appuntamento in diretta tv con la gara in linea femminile dei Mondiali di ciclismo Imola 2020 sarà integrale sulle reti Rai: appuntamento dalle ore 12.15 su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando), poi si passerà dalle ore 14.00 su Rai Due per tutte le fasi salienti della corsa e anche commenti, interviste e premiazioni dopo l’arrivo. Questo significa che si potrà seguire la gara di oggi anche in diretta streaming video tramite il sito Internet ufficiale della Rai (raiplay.it), mentre anche Eurosport garantirà la diretta tv e lo streaming video tramite il servizio Eurosport Player. Inoltre ricordiamo per informazioni utili sia il sito della Federazione internazionale (uci.ch) sia i vari account di riferimento sui social network. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAI PLAY

DIRETTA MONDIALI CICLISMO DONNE IMOLA 2020: PERCORSO E PROTAGONISTE

La diretta dei Mondiali di ciclismo donne Imola 2020 dunque è molto attesa anche per via di un percorso decisamente intrigante. Le ragazze dovranno affrontare un tracciato di 143 km e la partenza sarà alle ore 12.35, come già accennato dall’Autodromo di Imola, sede di partenza e arrivo per facilitare i controlli in tempi di Coronavirus. Di conseguenza non avremo alcun tratto in linea, ma solo il circuito da ripetere cinque volte per quanto riguarda le donne: i punti chiave saranno le salite di Mazzolano e Cima Gallisterna. La prima misura 2,8 km e ha un dislivello di 166 metri, per cui la pendenza media è del 5,9%, ma la parte difficile sarà il primo chilometro, che si aggira attorno al 10% con punte di pendenza massima fino al 12%. Attenzione comunque alla seconda parte, decisamente più dolce, perché chi starà bene potrà accelerare e chi invece starà soffrendo potrebbe patire il cambio di ritmo altrui. Cima Gallisterna misura 2,7 km con un dislivello di 173 metri e pendenza media dunque pari al 6,4%. Qui il tratto più duro è quello centrale: si calcola una media del 10,9% sui 1300 metri più dure, con una punta massima al 14%. Oltre a queste due salite “ufficiali” ci sono però anche molti altri saliscendi: pure all’interno dell’Autodromo non è tutta pianura, come ben sa chi abbia frequentato il circuito Enzo e Dino Ferrari, dunque le sorprese saranno sempre in agguato, praticamente fino all’ultimo chilometro, che sarà l’unico completamente pianeggiante. La Nazionale di riferimento sarà senza dubbio l’Olanda, che può contare sulle campionesse più rappresentative nel panorama internazionale degli ultimi anni, magari con ruolo di capitana unica per Anna Van der Breggen, considerato l’incidente di Annemiek Van Vleuten al Giro Rosa. Per l’Italia la capitana dovrebbe essere Elisa Longo Borghini, di certo per tutto il “resto del mondo” l’obiettivo sarà mettere in crisi l’Olanda per arrivare a giocarsi il sogno iridato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA