Diretta Mondiali ciclismo Imola 2020/ Streaming video Rai: percorso e vincitore

Oggi la diretta dei Mondiali ciclismo Imola 2020 culminerà con l’evento più atteso, la gara in linea maschile, che assegnerà il titolo di campione del Mondo e la maglia iridata della categoria più significativa, essendo questa naturalmente la prova simbolo dei Mondiali di ciclismo. Per prima cosa vogliamo fare i complimenti agli organizzatori di Imola e alla Federazione italiana, che hanno salvato in tempi brevissimi questa edizione dei Mondiali di ciclismo dopo la rinuncia della Svizzera. Il Coronavirus stava dunque per fare una “vittima” (sportiva, sia chiaro) illustre, invece potremo vivere un weekend iridato sulle strade della celebre località dell’Emilia Romagna che aveva incoronato Vittorio Adorni dopo una fuga memorabile nel 1968 e oggi ospiterà di nuovo i Mondiali di ciclismo a 52 anni di distanza, con partenza e arrivo all’interno dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari ma tanta fatica sulle colline circostanti, incluse nel percorso che per la prova in linea maschile sarà da ripetere nove volte. I Mondiali di ciclismo Imola 2020 cadono dunque l’ultima domenica di settembre, come da tradizione ormai consolidata, ma è cambiato tutto il resto: quando mai la domenica prima del Mondiale è finito il Tour de France e il sabato successivo inizierà il Giro d’Italia? I protagonisti della Grande Boucle e chi vorrà esserlo alla Corsa Rosa si incroceranno oggi, nella sfida più attesa fra le gare di un giorno. Andiamo dunque adesso a presentare più nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere su orari, percorso e favoriti per questa attesissima diretta dei Mondiali ciclismo Imola 2020.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE I MONDIALI CICLISMO 2020

L’appuntamento in diretta tv con la gara in linea maschile dei Mondiali di ciclismo Imola 2020 sarà integrale sulle reti Rai: appuntamento fin dalle ore 9.40 su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando), poi si passerà dalle ore 14.00 su Rai Due per tutte le fasi salienti della corsa e anche commenti, interviste e premiazioni dopo l’arrivo. Questo significa che si potrà seguire la gara di oggi anche in diretta streaming video tramite il sito Internet ufficiale della Rai (raiplay.it), mentre anche Eurosport garantirà la diretta tv e lo streaming video tramite il servizio Eurosport Player in maniera integrale, fin dal primo chilometro della corsa. Inoltre ricordiamo per informazioni utili sia il sito della Federazione internazionale (uci.ch) sia i vari account di riferimento sui social network. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAI PLAY

DIRETTA MONDIALI CICLISMO IMOLA 2020: IL PERCORSO

Cosa ci riserverà la gara in linea maschile? Sicuramente la diretta dei Mondiali di ciclismo Imola 2020 è molto attesa anche per via di un percorso decisamente intrigante. I professionisti dovranno affrontare un tracciato di 258,2 km e la partenza sarà già alle ore 9.45, naturalmente dall’Autodromo di Imola, sede di partenza e arrivo per facilitare i controlli in tempi di Coronavirus. Di conseguenza non avremo alcun tratto in linea, ma solo il circuito da ripetere la bellezza di nove volte per quanto riguarda gli uomini: i punti chiave saranno le salite di Mazzolano e Cima Gallisterna. La prima misura 2,8 km e ha un dislivello di 166 metri, per cui la pendenza media è del 5,9%, ma la parte difficile sarà il primo chilometro, che si aggira attorno al 10% con punte di pendenza massima fino al 12%. Attenzione comunque alla seconda parte, decisamente più dolce, perché chi starà bene potrà accelerare e chi invece starà soffrendo potrebbe patire il cambio di ritmo altrui. Cima Gallisterna misura 2,7 km con un dislivello di 173 metri e pendenza media dunque pari al 6,4%. Qui il tratto più duro è quello centrale: si calcola una media del 10,9% sui 1300 metri più dure, con una punta massima al 14%, all’ultimo giro sarà questo il punto più atteso. Oltre a queste due salite “ufficiali” ci sono però anche molti altri saliscendi: pure all’interno dell’Autodromo non è tutta pianura, come ben sa chi abbia frequentato il circuito Enzo e Dino Ferrari, dunque le sorprese saranno sempre in agguato, praticamente fino all’ultimo chilometro, che sarà l’unico completamente pianeggiante.

DIRETTA MONDIALI CICLISMO IMOLA 2020: I PROTAGONISTI

Sono tantissimi i potenziali protagonisti della diretta dei Mondiali di ciclismo Imola 2020. Potrebbe avere qualche vantaggio chi esce dal Tour de France e qui la copertina va inevitabilmente alla Slovenia, con Tadej Pogacar e Primoz Roglic stavolta compagni di squadra, dopo avere lottato per tre settimane in Francia. L’elenco è lungo: Julian Alaphilippe sarà il capitano della Francia così come Michal Kwiatkowski per la Polonia, il Belgio punta soprattutto su un Wout Van Aert fantastico fin da inizio agosto, la Spagna crede ancora nel veterano Alejandro Valverde ma anche in Mikel Landa se la corsa diventerà molto dura (come spera anche la Colombia con Miguel Angel Lopez), mentre la Svizzera confida nell’astro nascente Marc Hirschi. Tra chi non ha fatto invece il Tour, possiamo mettere in copertina Jakob Fuglsang e Michael Matthews. Per quanto riguarda l’Italia, il punto di riferimento sarà ancora una volta Vincenzo Nibali, come è giusto che sia: parliamo di un campione che in carriera ha vinto tutti i grandi Giri e tre volte le classiche Monumento, per un tracciato impegnativo è logicamente lui il nostro faro, anche se purtroppo le perdite di Giulio Ciccone e Davide Formolo si faranno sentire. Si punta allora tutto su Nibali, con Diego Ulissi e Alberto Bettiol che dovranno diventare protagonisti se si svilupperà invece una corsa più veloce. Damiano Caruso è una garanzia, ancora di più dopo il decimo posto al Tour, così come Giovanni Visconti “regista”. Completano la rosa Gianluca Brambilla, Fausto Masnada e Andrea Bagioli, in particolare per gli ultimi due con prospettive intriganti anche verso il futuro.



