DIRETTA/ Mondiali ciclismo su pista 2023 video streaming Rai: via alle finali! (oggi lunedì 7 agosto)

Tra pochi minuti entrerà nel vivo la diretta dei Mondiali di ciclismo su pista 2023 per una nuova serata di grandi emozioni da Glasgow. Ieri ci siamo esaltati con una rimonta leggendaria di Filippo Ganna per conservare il titolo iridato dell’inseguimento individuale, oggi in primo piano c’è l’altro mito attuale della pista azzurra, cioè naturalmente Elia Viviani. La corsa ad eliminazione è recentissima ai Mondiali di ciclismo su pista, perché è stata inserita nel programma solamente dal 2021: due edizioni, entrambe vinte proprio da Elia Viviani.

Nel 2021 a Roubaix il veronese precedette il portoghese Iuri Leitao e il russo Sergey Rostovtsev, mentre l’anno scorso a Saint Quentin en Yvelines ecco il bis, in questo caso davanti al neozelandese Corbin Strong e al britannico Ethan Vernon. Un tris sarebbe leggendario e confermerebbe Elia Viviani come unico padrone della corsa ad eliminazione a livello globale, oltre a scrivere una nuova pagina della carriera di un campione al quale non diremo mai “grazie” abbastanza per la rinascita della pista italiana. Diamo allora la parola al velodromo di Glasgow: comincia un’altra grande serata in compagnia della diretta dei Mondiali di ciclismo su pista 2023! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2023 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LE GARE

La diretta tv dei Mondiali ciclismo su pista 2023 sarà garantita in chiaro dalla televisione di stato: il canale di riferimento sarà Rai Sport, ma possiamo aggiungere che gli abbonati alla televisione satellitare potranno usufruire dell'alternativa data da Eurosport, che troveranno al numero 210 del loro decoder. Come sempre poi ci sarà la possibilità di seguire questo evento in diretta streaming video: qui le opzioni sono molteplici, abbiamo ovviamente per tutti il sito o l'app di Rai Play mentre i clienti Sky hanno a disposizione l'applicazione Sky Go, inoltre non vanno dimenticate le due piattaforme Discovery Plus e Now Tv.

ALTRI TRE TITOLI IN PALIO!

Una nuova giornata con la diretta dei Mondiali ciclismo su pista 2023 sta per cominciare: lunedì 7 agosto inizia ufficialmente la seconda settimana di questa kermesse iridata in programma a Glasgow, ricordando che nel frattempo è iniziato anche il programma del Mondiale su strada, con la gara in linea che ci ha già fatto compagnia domenica. L’Italia continua dunque a sperare nelle medaglie: l’anno scorso aveva chiuso i Mondiali ciclismo su pista al secondo posto alle spalle dell’Olanda, in questa edizione le speranze sono le stesse e dunque vedremo quello che succederà anche oggi.

Come sempre il programma per la diretta dei Mondiali ciclismo su pista 2023 prevede che la sessione del mattino – con il fuso orario spostato in avanti di un’ora – sia incentrata sui turni di qualificazione e quelli che precedono le finali, mentre la sessione della sera sarà quella in cui si andrà a caccia di medaglie e podio. Manca sempre meno all’inizio della diretta dei Mondiali ciclismo su pista 2023, e non vediamo l’ora di scoprire se i nostri atleti saranno in grado di essere protagonisti anche nella giornata di lunedì 7 agosto…

DIRETTA MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2023: IL PROGRAMMA DI OGGI

Pronti a vivere la diretta dei Mondiali ciclismo su pista 2023, leggiamo insieme quello che è il programma di lunedì 7 agosto che inaugura la seconda settimana della kermesse di Glasgow. Alle ore 12:30 scattano le prime qualificazioni: sono quelle dello sprint femminile, la stessa competizione al maschile ci farà compagnia appena dopo con le semifinali. Da qui, la consueta pausa per ritrovare tutti i protagonisti dei Mondiali ciclismo su pista 2023 alle ore 19:30, quando ci sono le medaglie da inseguire.

Verrà decretato il titolo iridato dello sprint maschile ma prima ancora ci si dedicherà alle finali dell’eliminazione sempre per quanto riguarda gli uomini. L’ultima gara, anche qui con vista sulle medaglie, è quella del Madison femminile: c’è tanta carne al fuoco anche oggi, a noi non resta che metterci comodi e aspettare che per la diretta dei Mondiali ciclismo su pista 2023 si torni a gareggiare…











