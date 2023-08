DIRETTA MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2023/ Video streaming Rai: così andò un anno fa (oggi 9 agosto)

DIRETTA MONDIALI CICLISMO PISTA 2023: L’ANNO SCORSO

In attesa di entrare nel vivo dell’ultima giornata, facciamo un tuffo nel passato recente per ricordare che cosa era successo l’anno scorso nelle quattro gare che oggi caratterizzeranno la diretta dei Mondiali ciclismo su pista 2023. Nel 2022 la rassegna iridata su pista aveva avuto luogo al velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines, in Francia (nel 2024 sarà olimpico), nella sua più tradizionale collocazione nel mese di ottobre.

Al maschile, sono ricordi trionfali per l’Olanda, che nel keirin fece addirittura doppietta grazie alla medaglia d’oro di Harrie Lavreysen e all’argento di Jeffrey Hoogland, con il colombiano Kevin Quintero di bronzo; nella corsa a punti invece trionfò Yoeri Havik davanti al tedesco Roger Kluge e al belga Fabio Van Den Bossche. Passando ai titoli femminili, l’Omnium laureò campionessa iridata la statunitense Jennifer Valente davanti all’olandese Maike Van der Duin e alla portoghese Maria Martins, mentre nello sprint fece festa la Francia padrona di casa grazie a Mathilde Gros davanti alle due tedesche Lea Friedrich ed Emma Hinze. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2023 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE GARE

La diretta tv dei Mondiali ciclismo su pista 2023 sarà garantita anche oggi sia in chiaro per tutti su Rai Due o Rai Sport (canale numero 58) a seconda delle fasce orarie sia per gli abbonati su Eurosport, di conseguenza sarà doppia pure la possibilità della diretta streaming video dei Mondiali ciclismo su pista 2023, disponibile per tutti tramite Rai Play o per gli abbonati tramite i servizi dedicati da Eurosport. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DEI MONDIALI DI CICLISMO SU PISTA 2023

L’ULTIMO GIORNO

Oggi, mercoledì 9 agosto, grande chiusura per la diretta dei Mondiali ciclismo su pista 2023, uno degli eventi di punta a Glasgow, che in questi giorni sta ospitando i Mondiali di tutte le specialità del ciclismo. Si andrà avanti complessivamente fino a domenica per questa super kermesse iridata, la quale per la prima volta accomuna in un unico evento i Mondiali di tutto il ciclismo. Oggi però calerà il sipario sul Sir Chris Hoy Velodrome, dove d’altronde si gareggia fin da giovedì 3 agosto e infatti sono stati già assegnati 18 titoli sui 22 complessivi in palio ai Mondiali di ciclismo su pista.

Manca ancora una serata molto significativa, perché naturalmente quattro titoli mondiali non sono pochi, in ogni caso ricordiamo con piacere che l’Italia è tornata ad essere una delle protagoniste che contano nei velodromi, dopo una crisi che era stata imbarazzante per una tradizionale potenza del ciclismo, nel suo complesso e anche su pista. Lo straordinario lavoro del c.t. Marco Villa, un fondamentale Elia Viviani che ha mostrato a tutti come unire pista e strada non fosse impossibile (anzi), poi finalmente il ritorno ai vertici, di cui naturalmente Filippo Ganna e il quartetto dell’inseguimento sono la punta di diamante della nuova Italia nel ciclismo su pista, con un contributo importante anche da parte delle ragazze. Tuffiamoci però nelle ultime emozioni e per farlo serve avere presente il quadro degli appuntamenti: vediamo allora che cosa ci attenderà nelle prossime ore nella diretta dei Mondiali ciclismo su pista 2023 da Glasgow.

DIRETTA MONDIALI CICLISMO PISTA 2023: IL PROGRAMMA DI OGGI

Nella diretta dei Mondiali ciclismo su pista 2023 saranno quattro i titoli da assegnare nella ultima sessione serale di Glasgow oggi, a cominciare dalle ore 18.30 italiane (le 17.30 locali). Al Velodromo Chris Hoy di Glasgow si comincerà con lue semifinali dello sprint femminile, che poi assegnerà il suo titolo iridato alle ore 19.30 circa. Sarà una serata molto faticosa invece per le protagoniste dell’Omnium femminile, che è la gara che ne racchiude ben quattro, tutte collocate stasera: alle ore 18.34 si partirà con lo scratch, poi avremo la Tempo Race, la corsa ad eliminazione ed infine naturalmente la corsa a punti, fissata alle ore 21.21, che stabilirà la classifica definitiva dell’Omnium femminile.

Quello sarà anche l’ultimo atto in assoluto della diretta dei Mondiali ciclismo su pista 2023, ma naturalmente dobbiamo ancora indicarvi gli altri due titoli da assegnare oggi. Sarà una serata intensa anche per il keirin maschile, che passerà attraverso quarti e semifinali per vivere infine la sua finale iridata indicativamente alle ore 21.11. Infine, appuntamento secco con la corsa a punti maschile, una delle gare più classiche dei Mondiali di ciclismo su pista, con finale secca che sarà fissata alle ore 20.15, sempre naturalmente secondo il fuso italiano.











