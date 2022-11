Diretta Mondiali ginnastica 2022/ Streaming video tv, concorso individuale maschile

La diretta dei Mondiali ginnastica 2022 oggi, venerdì 4 novembre, sarà dedicata al concorso individuale maschile che a Liverpool consacrerà il ginnasta più forte e completo sulla somma dei sei attrezzi che compongono la ginnastica artistica maschile, cioè corpo libero, cavallo con maniglie, anelli, volteggio, parallele asimmetriche e sbarra. I ginnasti dunque si dovranno esibire a tutti gli attrezzi in questa massacrante gara, sia fisicamente sia mentalmente, che avrà inizio alle ore 19.00 italiane.

Il meccanismo del punteggio è invece molto semplice: si sommano i punteggi ricevuti ad ogni attrezzo e naturalmente il primo nella classifica generale diventerà campione del Mondo del concorso individuale maschile. In base ai risultati delle qualificazioni, potrebbe essere un duello tutto giapponese fra Wataru Tanigawa e Daiki Hashimoto, che hanno ottenuto i due migliori punteggi, ma naturalmente in una gara così complicata tutto potrebbe essere possibile. Andiamo allora adesso ad indicare tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta dei Mondiali ginnastica 2022 per il concorso individuale maschile.

DIRETTA MONDIALI GINNASTICA 2022 STREAMING VIDEO TV, COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv dei Mondiali ginnastica 2022 naturalmente oggi sarà dedicata al concorso individuale maschile, dalle ore 19.00 fino alle ore 22.10 su Rai Sport + HD, canale numero 58 del telecomando. Questo significa che sarà disponibile anche la diretta streaming video, come sempre tramite il sito Internet oppure l’applicazione del servizio Rai Play.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

DIRETTA MONDIALI GINNASTICA 2022, IL CONCORSO INDIVIDUALE MASCHILE

Abbiamo già delineato quelle che saranno le caratteristiche della diretta dei Mondiali ginnastica 2022 per il concorso individuale maschile, torniamo parlare dei grandi favoriti con il Giappone in evidenza grazie ai già citati Wataru Tanigawa e Daiki Hashimoto, rispettivamente primo con 84.731 punti e secondo con 84.665 punti nella fase di qualificazione. Hashimoto tuttavia ha fatto molto male al cavallo con maniglie: se in finale saprà limitare i danni questo attrezzo, potrebbe diventare il principale favorito. Il terzo incomodo potrebbe essere il filippino Carlos Yulo, che infatti ha ottenuto 84.664 punti e potrebbe soffiare l’oro al Giappone, poi già con il quarto posto del britannico Joe Fraser in teoria si scende di livello (83.964 punti), anche se in una gara così complessa è meglio non dare nulla per scontato.

Ragionevolmente però dobbiamo dire che i due ginnasti italiani dovrebbero essere solo comprimari nella diretta dei Mondiali ginnastica 2022 del concorso individuale maschile: Yumin Abbadini ha ottenuto nelle qualificazioni il sedicesimo punteggio con 81.532, mentre Lorenzo Minh Casali ha acciuffato il ventiquattresimo posto, che era l’ultimo per entrare in finale, con 79.765 punti. Volendo sognare, sarebbe bellissimo vedere Abbadini nei primi dieci, ma chiedere di più sembra impossibile.











