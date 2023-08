DIRETTA/ Mondiali ginnastica ritmica 2023 video streaming Rai: via al concorso generale! Oggi 26 agosto

DIRETTA MONDIALI GINNASTICA RITMICA 2023: SI COMINCIA

Eccoci pronti a vivere la diretta dei Mondiali di ginnastica ritmica 2023 a Valencia per quanto riguarda il concorso generale individuale che l’anno scorso, come abbiamo già accennato, vide il trionfo di Sofia Raffaeli. Ricordiamo allora che cosa era successo nel settembre 2022 a Sofia (guarda caso), in occasione della gara che incoronò la nostra Sofia Raffaeli come la ginnasta più forte del mondo, grazie a un totale di 133.250 punti al termine di una competizione nella quale la ginnasta marchigiana classe 2004 fu la migliore in ben tre attrezzi su quattro, legittimando così la propria medaglia d’oro.

L’unica concorrente in grado di impensierirla fu la tedesca Darja Varfolomeev, che chiuse al secondo posto con il punteggio complessivo di 132.450 punti, mentre il terzo posto andò alla padrona di casa bulgara Stiliana Nikolova ma con 128.800 punti, a segnare una differenza per lei già piuttosto netta con Sofia Raffaeli. Adesso però questo è solo il passato, per quanto recente e bellissimo: diamo allora spazio senza indugio alla diretta dei Mondiali di ginnastica ritmica 2023! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MONDIALI GINNASTICA RITMICA 2023 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE FINALI

Possiamo ricordare che durante il giorno vi saranno delle finestre per seguire in diretta tv i Mondiali di ginnastica ritmica 2023 da Valencia nelle loro fasi salienti di questa giornata dedicata al concorso generale individuale: l’appuntamento sarà in chiaro per tutti sul canale numero 58, dunque Rai Sport HD, di conseguenza sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite il sito o l’applicazione di Rai Play.

IL TITOLO INDIVIDUALE

La diretta dei Mondiali di ginnastica ritmica 2023 oggi, sabato 26 agosto, vive un’altra giornata di fondamentale importanza nella rassegna iridata a Valencia, naturalmente in Spagna. Oggi infatti sarà il giorno del titolo all-around del concorso generale individuale, insomma il giorno in cui verrà consacrata la ginnasta più forte del mondo sulla completezza di tutti gli attrezzi, un titolo che l’anno scorso a Sofia fu conquistato dalla nostra Sofia Raffaeli.

Il concorso generale a squadre, nell’anno pre-olimpico, sarà importante non solo per le medaglie, ma anche perché sarà una sorta di prova generale appunto verso le Olimpiadi di Parigi 2024, soprattutto ricordando che ai Giochi ci sono solamente i due concorsi generali a squadre (con le Farfalle che furono terze a Tokyo) e individuale. Speriamo allora che da Valencia arrivino soddisfazioni da parte della nostra campionessa marchigiana classe 2004 per illuminare anche nel penultimo giorno la diretta dei Mondiali 2023 di ginnastica ritmica…

DIRETTA MONDIALI GINNASTICA RITMICA 2023: IL PROGRAMMA DI OGGI

La ginnastica ritmica di recente ha fatto notizia soprattutto per le note vicende giudiziarie, ma questo non è giusto per un movimento che tanto ha dato allo sport italiano e allora in questi giorni torniamo a mettere in primo piano l’aspetto sportivo con la diretta dei Mondiali 2023 di ginnastica ritmica, atto principale della stagione che a maggio aveva già vissuto gli Europei a Baku, nei quali l’Italia si era aggiudicata due ori, un argento e un bronzo, anche se in gran parte per merito proprio di Sofia Raffaeli, che portò entrambi gli ori più l’argento, con il secondo posto che giunse nel concorso generale.

Adesso però siamo ai Mondiali e, come abbiamo già avuto modo di spiegare, la kermesse di Valencia è di fatto la prova generale per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Possiamo allora ricordare che oggi, sabato 26 agosto, ci attende in diretta dai Mondiali 2023 di ginnastica ritmica a Valencia un grande pomeriggio di sport ed emozioni, perché la gara del concorso generale individuale (all-around) avrà inizio alle ore 15.00, con la conclusione che è fissata esattamente alle ore 19.54, per la precisione – o comunque indicativamente attorno alle otto di stasera.











