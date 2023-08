DIRETTA MONDIALI GINNASTICA RITMICA 2023/ Video streaming Rai: finali al via, si comincia! (oggi 27 agosto)

DIRETTA MONDIALI GINNASTICA RITMICA 2023: SI COMINCIA!

Stanno per cominciare le finali di specialità che oggi caratterizzeranno l’ultima giornata della diretta dei Mondiali di ginnastica ritmica 2023 a Valencia, andiamo allora a ricordare quali erano stati i verdetti di queste due gare un anno fa, nella rassegna iridata che aveva avuto luogo a Sofia, capitale della Bulgaria, alla metà del mese di settembre, quindi circa tre settimane più tardi rispetto al calendario di questa stagione 2023 pre-olimpica. Ci fa piacere soprattutto ricordare che la gara con i cinque cerchi era stata vinta dalle Farfalle dell’Italia con 34.950 punti.

Le azzurre avevano chiuso con ben nove decimi di punto di vantaggio rispetto ad Israele, che fu seconda, mentre il terzo gradino del podio andò alla Spagna in questa finale di specialità. Molto bene anche la gara con tre nastri e due palle, che vide l’Italia seconda con 31.450 punti, dietro alla Bulgaria che vinse l’oro e davanti all’Azerbaigian, che evidentemente si prese il bronzo. Adesso però dobbiamo tornare alla stretta attualità, perché comincia davvero la diretta dei Mondiali di ginnastica ritmica 2023! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MONDIALI GINNASTICA RITMICA 2023 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE FINALI

Possiamo ricordare che durante il giorno vi saranno delle finestre per seguire in diretta Mondiali di ginnastica ritmica 2023 in tv da Valencia nelle loro fasi salienti di questa giornata dedicata alle finali di specialità: l’appuntamento sarà in chiaro per tutti sul canale numero 58, dunque Rai Sport HD, di conseguenza sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite il sito o l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DEI MONDIALI DI GINNASTICA RITMICA 2023

MONDIALI GINNASTICA RITMICA 2023: L’ULTIMA GIORNATA

Gran finale per la diretta dei Mondiali di ginnastica ritmica 2023 oggi, domenica 27 agosto, che è infatti l’ultima giornata delle gare di Valencia, la città spagnola che in questi giorni è sede dell’affascinante rassegna iridata che ha già stabilito i suoi verdetti più significativi. Dopo le fasi di qualificazione, già tra venerdì e ieri c’è stato spazio per le finali che hanno assegnato i titoli all-around sia a livello individuale sia a squadre. L’Italia della ginnastica ritmica può essere protagonista ovunque, grazie a un talento straordinario quale è Sofia Raffaeli a livello individuale, oltre che naturalmente la squadra delle Farfalle, che alle Olimpiadi di Tokyo conquistarono la medaglia di bronzo.

Proprio la squadra sarà al centro dell’attenzione oggi, infatti oggi pomeriggio sarà la volta di tutte le varie finali di specialità a squadre, con ambizioni ancora una volta molto alte. Dopo mesi difficili nei quali purtroppo si è parlato della ginnastica ritmica solamente per le note vicende giudiziarie, torniamo a mettere in primo piano l’aspetto sportivo, con la grande chiusura dei Mondiali, prova generale per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 – anche se alle Olimpiadi avremo solo i due concorsi generali, di cui naturalmente le singole prove di specialità sono le componenti di cui oggi verranno premiate le migliori ad ogni attrezzo. Speriamo allora che da Valencia arrivino ancora soddisfazioni per chiudere al meglio la diretta dei Mondiali 2023 di ginnastica ritmica…

DIRETTA MONDIALI GINNASTICA RITMICA 2023: IL PROGRAMMA DI OGGI

Per presentare quello che ci attenderà nelle prossime ore, cioè in questa ultima giornata per la diretta dei Mondiali di ginnastica ritmica 2023 in corso di svolgimento a Valencia, in Spagna, eccovi il calendario degli appuntamenti di oggi, domenica 27 agosto 2023, con i titoli da assegnare nelle gare a squadre suddivise nelle singole specialità. Vivremo allora nel pomeriggio (naturalmente non ci sono problemi di fuso orario con Valencia) le due finali di specialità a squadre, entrambe con l’Italia che naturalmente coltiva legittime ambizioni di podio: alle ore 16.00 prenderà infatti il via la finale della gara con i cinque cerchi.

L’evento durerà circa tre quarti d’ora e, dopo una breve ma necessaria pausa tecnica, alle ore 17.00 sarà naturalmente la volta della finale dell’evento con tre nastri e due palle. L’assenza della Russia (e anche della Bielorussia) sicuramente agevola le avversarie, ma l’Italia è molto forte e può certamente farci sognare anche oggi, per chiudere in bellezza questo Mondiale pre-olimpico, anche se ribadiamo che le singole finali di specialità non fanno parte del programma dei Giochi olimpici.











