Buone nuove arrivano per l’Italia impegnata in vasca a Gwangju nei Mondiali di nuoto 2019: già nella prima giornata dedicata al nuoto ecco che la delegazione azzurra si mette subito in mostra trovando l’acceso a due finali valide per le medaglie. Protagonisti della giornata di oggi domenica 21 luglio saranno gli uomini e nello specifico Marco De Tullio e Gabriele Detti che saranno in vasca per la finale dei 400 m stile libero: a loro si uniranno i compagni di squadra che hanno preso parte alla staffetta dei 4×100 metri maschile stile libero e che tra poche ore si giocheranno le medaglie in questa prima giornata di grande nuoto in vasca a Gwangju per i Mondiali 2019. Ricordiamo quindi subito gli orari di queste finali così prestigiosi, che potrebbero arricchire il nostro già nutrito medagliere: la finale con Detti e Di Tullio è attesa alle ore 20,02 locali e quindi alle ore 13,02 italiane. Per la staffetta si dovrà attendere un poco: il via verrà dato alle ore 21,23 locali e quindi alle ore 14,23 italiane.

INFO STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LE FINALI DETTI-DE TULLIO E STAFFETTA

Segnaliamo a tutti gli appassionati che le finali ai Mondiali di nuoto a Gwangju 2019 per i 400 m stile libero con Gabriele Detti e Marco de Tullio e della staffetta 4×100 m maschile a stile libero saranno visibili in diretta tv sulla tv di stato. Appuntamento quindi dalle ore 13,00 sul canale Raisport, al numero 57 del digitale terrestre con diretta streaming video disponibile per tutti al portale Raiplay.it. CLICCA QUI PER LO STREAMING DI RAI PLAY

DIRETTA FINALE DETTI DE TULLIO E STAFFETTA 4X100 STILE LIBERO: GLI AZZURRI

Saranno quindi ancora una volta gli azzurri a rubare la scena ai Mondiali di nuoto di Gwangju: nella prima giornata in vasca la nostra delegazione si è messa subito in mostra ed è pronta a giocarsi la medaglia più preziosa. I primi a partire come abbiamo visto prima saranno Marco de Tullio e Gabriele Detti, in vasca in Corea del sud per la finale dei 400 m stile libero. Inutile dire che le più ampie speranze di medaglia quest’oggi ci arriveranno dal toscano, già bronzo nella stessa distanza alle Olimpiadi di Rio de Janeiro e oro agli ultimi Settecolli 2019: non nascondiamo però l’emozione di vedere nella vasca iridata De Tullio. Il nuotatore barese classe 2000 è tra gli astri nascenti del nuoto italiano e di lui ricordiamo l’argento nei 400 m stile libero alle Olimpiadi giovanili di Buenos Aires nel 2018. Attenzione però anche alla nostra staffetta, unica protagonista, visto che le donne non hanno preso parte alla loro gara. Nelle batterie della mattina Condorelli, Frigo, Bori e soprattutto Miressi si sono comportati ottimamente, strappando il quinto miglior tempo.



