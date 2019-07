Diretta Mondiali nuoto 2019/ Finali con Megli, Carraro e Castiglioni: orario

Grande attesa oggi martedi 23 luglio 2019 intorno alla piscina di Gwangju dove sono in diretta i Mondiali di nuoto 2019: anche oggi infatti i nostri azzurri hanno la grande occasione di mettersi in mostra in alcune delle finali più bollenti di questa manifestazione iridata e di certo i nostri Filippo Megli, Arianna Castiglioni e Martina Carraro sono ansiosi di salire sul primo gradino del podio e regalarci una nuova medaglia. Dopo quindi il bellissimo bronzo che ci ha regalato Gabriele Detti domenica nella finale dei 400 m stile libero ecco quindi tre nuove chance di gloria per la nostra delegazione italiana, che pure già nelle batterie del mattino di oggi si è fatta valere con alcuni big come Paltrinieri e Pellegrini. Le gare quindi da tenere d’occhio saranno due: Filippo Megli sarà protagonista nella finale ai Mondiali di nuoto di Gwangju 2019 nei 200 m stile libero maschile, che avrà inizio alle ore 13,02 italiane (le 20,20 locali): Martina Carraro e Arianna Castiglioni invece si faranno valere nella finale dei 100 m rana femminile, attesa per le ore 14,47 (le ore 21,47 locali).

INFO STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LE FINALI MEGLI E CARRARO-CASTIGLIONI

Segnaliamo a tutti gli appassionati che le finali ai Mondiali di nuoto a Gwangju 2019 per i 200 m stile libero con Filippo Megli e dei 100 m rana con Martina Carraro e Arianna Castiglioni saranno visibili in diretta tv sulla tv di stato. Appuntamento quindi dalle ore 13,00 sul canale Raisport, al numero 57 del digitale terrestre con diretta streaming video disponibile per tutti al portale Raiplay.it. CLICCA QUI PER LO STREAMING DI RAI PLAY

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2019: LE FINALI CON MEGLI, CARRARO E CASTIGLIONI

Siamo quindi davvero impazienti di vedere protagonisti in vasca a Gwangju i nostri azzurri per le finali di oggi, ma per tutti e tre raggiungere la medaglia d’oro oggi non sarà facile. La concorrenza in acqua in Corea del Sud è parecchio spietata, anche se va detto che i tre azzurri si presenteranno oggi al massimo delle forma. Lo abbiamo visto in batterie e soprattutto in semifinale, dove Megli, Carraro e Castiglioni hanno pure trovato il nuovo record italiano (le due raniste ne condividono la titolarità). Volendo fare un piccolo pronostico possiamo dire che tra i tre le maggiori chance di successo le hanno senza dubbio le raniste, ma il colpo di scena è davvero dietro l’angolo e lo abbiamo già visto in moltissime occasioni in questi Mondiali di nuoto di Gwangju 2019, Va poi detto che Megli, Carraro e Castiglioni non saranno oggi le nostre uniche chance di medaglia: oggi infatti è attesa pure la finale dei 1500 m stile libero femminile, dove la nostra Simona Quadarella è tra le favoritissime per il podio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA