Diretta Mondiali Nuoto 2019/ Streaming video Rai: oggi Pellegrini, Detti, Paltrinieri

Nuova giornata densa di emozioni a Gwangju per i Mondiali di nuoto 2019: oggi mercoledi 24 luglio 2019 infatti tante gare e tante finali e semifinali permetteranno ai nostri azzurri di mettersi nuovamente in mostra. Anzi proprio oggi saranno in acqua per disputare le gare valevoli per le medaglie iridate alcune delle star della nutrita delegazione italiana per la vasca a corsie, come Federica Pellegrini, alla ottava finale di seguito ai mondiali nei 200 m stile libero, al duo Detti-Paltrinieri che di certo renderanno onore al tricolore nella finale degli 800 m stile libero maschile. Ecco quindi altre grandi occasioni per i nostri azzurri di coprirsi di gloria: intanto però sono già arrivate non poche medaglie dalla Corea del Sud, come pure l’oro nei 1500m di Simona Quadarella.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE GARE

Segnaliamo che come sempre la diretta tv dei Mondiali nuoto 2019 sarà prevista sui due canali della televisione di stato: dovrete rivolgervi a Rai Sport o Rai Sport + (numeri 57 e 58) che in particolar modo seguiranno integralmente il programma di semifinali e finali a partire dalle ore 13:00. In assenza di un televisore potrete assistere alle gare anche in diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi il sito www.raiplay.it con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2019: IL PROGRAMMA ODIERNO

Venendo al programma odierno per i Mondiali di nuoto 2019 a Gwangju, ecco che saranno solo due le specialità che saranno protagoniste oggi, ovvero il nuoto in corsia e la pallanuoto femminile. Per quest’ultima infatti assisteremo al via delle fase finali con le semifinali e le gare dei piazzamenti, dove pure sarà impegnato il Setterosa, in lotta con l’Olanda per il quinto posto. Ben più nutrito il programma invece nella vasca della Nambu University. Al mattino infatti assisteremo alle batterie dei 50 m dorso con Margherita Panziera e Silvia Scalia e ai preliminari dei 100 m stile libero con Condorelli e Miressi. Di fila ecco anche i preliminari dei 200 misti con Ceccon e dei 200 m farfalla femminile con l’azzurra Ilaria Bianchi. Spazio infine per le batterie dei 4×100 misti misti con l’Italia nella quinta batteria. Chiaramente queste gare saranno in programma nella mattina coreana e la prima avrà quindi inizio alle ore 3,00 del mattino italiano. Saranno invece attese dalle 13.00 italiane in poi le finali e semifinali: qui occhi puntati su Detti e Paltrinieri, in finale per gli 800 m a stile libero già alle ore 13.02 (fuso orario italiano). Di fila il programma dei Mondiali di nuoto 2019 di Gwangju ci ricorda la finale 200 metri con la Divina Federica Pellegrini, mentre solo a metà della sessione serale vedremo in vasca Burdisso per la final dei 200 m farfalla. Tra gli altri appuntamenti dfa non perdere ecco la finale 50 m rana di Fabio Scozzoli e pure la finalissima della staffetta 4×100 mista mista.



