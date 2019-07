Diretta Mondiali nuoto 2019/ Streaming video Rai: orario e vincitori (28 luglio)

La giornata conclusiva dei Mondiali nuoto 2019 ci aspetta domenica 28 luglio, e sarà emozionante: abbiamo infatti altri italiani che andranno a caccia di medaglie per rimpinguare un bottino che è stato sicuramente positivo per la nostra spedizione, arricchito sabato anche dal meraviglioso oro del Settebello di pallanuoto (a otto anni dall’ultimo) e che di fatto è stato anche sopra le nostre aspettative, con tante conferme e parecchie sorprese e, per contro, ben pochi punti bassi o deludenti. Oggi dunque proveremo a fare qualcosa di più: siamo realisti se diciamo che potremmo salire altre tre volte sul podio e che un oro, almeno uno, è virtualmente possibile. Noi intanto possiamo dire che ad aprire le danze, aspettando le finali, saranno i turni preliminari delle due staffette 4×100 miste: l’Italia ha la possibilità concreta di mettere le mani sulle due finali, per poi giocarsi il tutto per tutto e provare a conquistare altre medaglie.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE I MONDIALI NUOTO 2019

La diretta tv dei Mondiali nuoto 2019 sarà trasmessa come sempre dai canali della televisione di stato, nello specifico da Rai Sport (numero 57) e Rai Sport + (numero 58) che si collegheranno in particolar modo a partire dalle ore 13:00 (di casa nostra) quando andranno in scena le finali. Ricordiamo che naturalmente ci sarà la possibilità di assistere alle gare anche in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitando senza costi aggiuntivi il sito www.raiplay.it.

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2019: GLI ITALIANI IN GARA

La seconda domenica ai Mondiali nuoto 2019 sarà particolarmente entusiasmante per l’Italia che, almeno nelle possibilità sulla carta, potrebbe piazzare altri atleti sul podio. Gregorio Paltrinieri come da copione si è preso la finale (con miglior tempo) nei 1500 stile e potrebbe bissare l’oro ottenuto negli 800, ma la bella notizia è che in vasca con lui ci sarà anche quel Domenico Acerenza che già insieme al carpigiano aveva conquistato l’argento nella staffetta in acque libere, nei primi giorni dei Mondiali nuoto 2019. Avremo poi una bella finale dei 50 rana, e anche qui le possibilità di andare a medaglia non sono poche: Martina Carraro, già bronzo sui 100, e la grande conferma Benedetta Pilato (campionessa italiana in carica) hanno preso la qualificazione alla finale nuotando più lente delle sole Lilly King e Yulia Efimova, vale a dire le due regine della specialità che dovrebbero lottare per l’oro. Le due azzurre però hanno la possibilità concreta di duellare per il bronzo e magari, con una gara sopra le righe e un aiuto da parte delle avversarie, provare a salire sul gradino più alto del podio. Dunque vedremo quello che succederà nella piscina di Gwangju, come detto la giornata potrebbe essere avvero interessante per la nostra spedizione che già al momento attuale è stata estremamente positiva.



