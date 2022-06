Diretta Mondiali nuoto 2022/ Streaming video Rai 2: le finali del giorno (25 giugno)

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2022 BUDAPEST: GLI ITALIANI SABATO 25 GIUGNO

Un’altra giornata si apre ai Mondiali nuoto 2022 Budapest: siamo arrivati a sabato 25 giugno che rappresenta l’ottavo giorno di una manifestazione iridata che per i nostri colori sta dicendo bene. Certamente ci sono state luci e ombre, come sempre succede, ma non possiamo dimenticare i grandi successi che hanno riguardato in particolar modo Thomas Ceccon, con straordinario record del mondo, e Benedetta Pilato in un meraviglioso lunedì ungherese che in un colpo solo ha regalato alla nostra nazionale la bellezza di tre medaglie d’oro.

DIRETTA/ Italia Colombia (risultato finale 31-5) video Rai: goleada azzurra!

In seguito le cose non sono andate in maniera troppo scintillante ma comunque siamo ancora qui, e oggi nella diretta dei Mondiali nuoto 2022 assisteremo alle due staffette che dalle 9:00 della mattina ci terranno compagnia: la 4×100 mista, sia al maschile che al femminile, cercherà l’ingresso in una doppia finale che sarà già oggi, dalle 18:00. Da tenere d’occhio poi i 400 misti femminili nel programma del nuoto che sta andando ovviamente ad esaurirsi; alle 16:30 via all’esibizione del Gala Water Show, ma poi occhi puntati alle ore 18:00 sulla spettacolare Italia Spagna di pallanuoto maschile.

DIRETTA/ Mondiali nuoto 2022: Simona Quadarella bronzo e dalle semifinali...

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2022 BUDAPEST STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv dell’ottava giornata dei Mondiali di nuoto 2022 a Budapest sarà garantita in chiaro sulla Rai sia sui propri canali televisivi sia in diretta streaming video su sito o app di Rai Play: per quanto riguarda la tv, Rai Sport + HD sarà in generale il canale di riferimento al mattino, mentre al pomeriggio per le finali l’appuntamento sarà su Rai 2. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEI MONDIALI DI NUOTO 2022

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2022 BUDAPEST: LE FINALI DEL GIORNO

La giornata di sabato 25 giugno ai Mondiali nuoto 2022 Budapest sarà ovviamente caratterizzata dalle finali, che come abbiamo già detto prenderanno il via alle ore 18.00. Delle due staffette miste abbiamo detto: la speranza è che l’Italia sia presente, magari anche solo in una delle due, ma non sarà facile. Il programma delle finali sarà invece inaugurato dai 50 dorso maschili; avremo poi i 50 rana femminili che saranno poi seguiti dai 1500 maschili (sarà presente ovviamente il nostro Gregorio Paltrinieri, che dovrà riscattare la delusione sugli 800) e poi ancora i 400 misti femminili che come già detto avranno avuto le loro batterie la mattina.

SIMONA QUADARELLA MEDAGLIA DI BRONZO/ Terza negli 800 sl Mondiali, oro Ledecky!

Vedremo allora se ci sarà ancora gloria per l’Italia, ai Mondiali nuoto 2022 Budapest: sicuramente, almeno sulla carta, abbiamo sparato le nostre migliori cartucce ma le sorprese possono sempre arrivare e la giornata del sabato è attesa comunque con trepidazione, anche la nostra nazionale di pallanuoto gioca una “semplice” partita del girone ma una vittoria contro la Spagna potrebbe semplificare al Settebello un cammino verso il bis Mondiale, peraltro in una partita che porta con sé ricordi straordinari…











© RIPRODUZIONE RISERVATA