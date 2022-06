Diretta Mondiali nuoto 2022/ Streaming video Rai 2: le finali del giorno (29 giugno)

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2022 BUDAPEST: GLI ITALIANI IN GARA

La diretta dei Mondiali nuoto 2022 Budapest per mercoledì 29 giugno sarà ricca di eventi: ci avviciniamo alla fine di questa kermesse ungherese ma sono ancora tante le emozioni che dovremo vivere. Gli italiani in gara oggi non mancano: il grosso nome è quello di Gregorio Paltrinieri che sarà impegnato nella 10 km di fondo, e andrà a caccia dell’ennesima medaglia di un Mondiale che lo ha visto straordinario protagonista (non va comunque dimenticato che in acqua con lui avremo Domenico Acerenza, già medaglia di bronzo nella staffetta insieme al carpigiano).

Il nuoto in acque libere la farà da padrone: Paltrinieri scatterà alle 12:00 ma prima, cioè alle 8:00, avremo Rachele Bruni e Giulia Gabbrielleschi nella stessa gara al femminile; alle ore 10:00 invece i tuffi dal trampolino 1 metro vedranno impegnate Elena Bertocchi e Chiara Pellacani, che cercheranno l’accesso alla finale già conquistata dalla stessa Pellacani e Matteo Santoro, nel sincro 3 metri. Vedremo allora quello che succederà nella diretta dei Mondiali nuoto 2022 Budapest, adesso però dobbiamo fare un riassunto di quelle che saranno le finali del giorno con la possibilità di medaglie.

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2022 BUDAPEST STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv dei Mondiali nuoto 2022 Budapest viene affidata come di consueto alla televisione di stato: l’appuntamento anche per oggi dovrebbe essere doppio, con una mattinata che sarà trasmessa su Rai Sport + HD (numero 58 del telecomando) e un pomeriggio che dovrebbe invece passare su Rai Due. In ogni caso, qualora non possiate mettervi davanti a un televisore potrete assistere alle gare del giorno con il servizio di diretta streaming video, che viene fornito dalla stessa emittente – senza costi aggiuntivi – grazie al sito di Rai Play e alla sua relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2022 BUDAPEST: LE FINALI DI OGGI

Nella diretta dei Mondiali nuoto 2022 Budapest, mercoledì 29 giugno giocherà anche il Settebello (alle ore 21:00): la nazionale di pallanuoto maschile andrà a caccia della semifinale nella sfida contro i padroni di casa dell’Ungheria, un grande classico che speriamo possa portarci soddisfazioni. Per quanto riguarda le finali del giorno, naturalmente le due 10 km di fondo in acque libere porteranno in dote le medaglie e ne abbiamo già parlato; riguardo i tuffi invece, qualora Elena Bertocchi e Chiara Pellacani dovessero qualificarsi l’appuntamento sarebbe alle 17:00, ma già alle ore 14:30 scatterà la finale del team event dai trampolini 3 e 10 metri.

Quella del sincro misto, di cui abbiamo già parlato, sarà invece alle ore 19:00 e vedremo se gli italiani sapranno correre per la zona medaglie; diciamo allora che le maggiori speranze di medaglia, in questa giornata ai Mondiali nuoto 2022 Budapest, arriveranno la mattina con Paltrinieri che ha già vinto un oro, un argento e un bronzo e Giulia Gabbrielleschi che insieme ad Acerenza e Greg ha vinto il bronzo nella 4×1,5. Per il resto, come sempre saranno gli eventi a dirci quello che succederà e non vediamo l’ora che si cominci a gareggiare…











