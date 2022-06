Diretta Mondiali nuoto 2022/ Streaming video Rai 2: programma e italiani 21 giugno

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2022 BUDAPEST: OGGI IL SETTEBELLO, PALTRINIERI E MARTINENGHI!

La diretta dei Mondiali nuoto 2022 Budapest torna a farci compagnia martedì 21 giugno: come sempre gli orari sono quelli conosciuti, il che significa che tra le 9:00 e le 12:00 avremo in vasca le batterie per poi passare, alle ore 18:00, al programma di semifinali e finali. Quello che ci interessa è naturalmente scoprire gli italiani in gara: domenica abbiamo assistito allo splendido oro di Nicolò Martinenghi nei 100 rana e la speranza è che il nostro movimento continui a crescere in maniera sensibile, regalandoci altre vittorie o magari qualche podio.

Diretta/ Italia Canada (risultato finale 7-7): debutto con pareggio per il Setterosa!

Si comincerà allora con Silvia Scalia nelle batterie dei 50 dorso, a seguire la sempre affascinante gara dei 100 stile maschile con Alessandro Miressi (soprattutto) e Lorenzo Zazzeri a caccia della qualificazione alla semifinale, che appunto sarà eventualmente nel pomeriggio. Ancora, Alberto Razzetti è impegnato nei 200 misti; poi, la 4×100 mista mista che potrebbe presentarci una nazionale capace di salire sul podio. Ricordiamo che per quanto riguarda le gare continuative, nella diretta dei Mondiali nuoto 2022 Budapest ci saranno anche Linda Cerruti e Costanza Ferro nei preliminari del nuoto artistico duo libero, presenti nel gruppo A.

DIRETTA BENEDETTA PILATO/ Ha vinto in Finale 100 rana Mondiali nuoto: medaglia d'oro!

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2022 BUDAPEST STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv della giornata dei Mondiali di nuoto 2022 a Budapest sarà garantita in chiaro sulla Rai sia sui propri canali televisivi sia in diretta streaming video su sito o app di Rai Play: per quanto riguarda la tv, Rai Sport + HD sarà in generale il canale di riferimento al mattino, mentre al pomeriggio per le finali l’appuntamento sarà su Rai 2. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEI MONDIALI DI NUOTO 2022

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2022 BUDAPEST: IL PROGRAMMA DELLE FINALI

Proseguendo la nostra analisi della giornata ai Mondiali nuoto 2022 Budapest, dobbiamo dire che martedì 21 giugno è anche il giorno in cui torna in vasca il Settebello: la nazionale maschile di pallanuoto affronta il Sudafrica alle ore 18:00, in un match che non dovrebbe essere particolarmente impegnativo ma che naturalmente andrà comunque preso con le pinze. Le finali scatteranno alle 16:00, con il team tecnico di nuoto artistico; due ore più tardi avremo quella degli 800 stile maschili e dei 200 stile femminili, che ci accompagneranno verso due semifinali (100 stile maschili e 50 dorso femminile).

THOMAS CECCON ORO E RECORD DEL MONDO/ 100 dorso in 51"60, Mondiali nuoto 2022

A seguire nel programma e nel calendario delle gare per martedì 21 giugno ecco le finali dei 200 farfalla maschili e dei 50 rana sempre maschili; a chiudere la giornata nella diretta dei Mondiali nuoto 2022 Budapest sarà invece la finale della già citata 4×100 mista mista, con la speranza appunto che l’Italia sia presente. Staremo quindi a vedere quello che succederà nella piscina della capitale ungherese, le premesse sono certamente buone…











© RIPRODUZIONE RISERVATA