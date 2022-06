Diretta Mondiali nuoto 2022/ Streaming video Rai: le finali di oggi, 20 giugno

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2022 BUDAPEST: TERZA GIORNATA DI LUSSO

La terza giornata di gare in diretta ai Mondiali di nuoto 2022 in corso a Budapest promette di essere imperdibile per l’Italia, che si gioca davvero tante carte da medaglia fra nuoto in corsia e nuoto artistico. Già il primo weekend ci ha emozionato parecchio, grazie al bronzo della staffetta 4×100 sl maschile sabato (sempre molto significativo un podio mondiale in staffetta) e naturalmente alla perla della medaglia d’oro di Nicolò Martinenghi nei 50 rana ieri, oggi lunedì 20 giugno 2022 nella capitale magiara potrebbe essere una giornata da ricordare per la fortissima Nazionale italiana di nuoto, che punterà in particolare su Simona Quadarella nei 1500 sl, Benedetta Pilato nei 100 rana e Thomas Ceccon nei 100 dorso per dare l’assalto al podio in corsia.

NICOLÒ MARTINENGHI ORO NEI 100 RANA/ Diretta finale Mondiali nuoto: è nella storia!

Oggi ai Mondiali di nuoto 2022 dovremo però prestare la massima attenzione anche al nuoto artistico, che ci offrirà infatti la finale del duo misto tecnico con Minisini-Ruggiero potenzialmente principali favoriti per la medaglia d’oro e l’Italia molto ambiziosa almeno per il podio anche nella gara del libero combinato a squadre. Insomma, sognando in grande potrebbe essere una giornata da ben cinque medaglie in un colpo solo. Andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per vivere al meglio anche nella terza giornata la diretta dei Mondiali di nuoto 2022 da Budapest.

DIRETTA/ Mondiali nuoto 2022 video streaming Rai: Quadarella in finale nei 1500 m!

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2022 BUDAPEST STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv della terza giornata dei Mondiali di nuoto 2022 a Budapest sarà garantita in chiaro sulla Rai sia sui propri canali televisivi sia in diretta streaming video su sito o app di Rai Play: per quanto riguarda la tv, Rai Sport + HD sarà in generale il canale di riferimento al mattino, mentre al pomeriggio per le finali l’appuntamento sarà su Rai 2. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEI MONDIALI DI NUOTO 2022

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2022 BUDAPEST: IL PROGRAMMA DI GARE E FINALI OGGI

La terza giornata in diretta dei Mondiali di nuoto 2022 a Budapest sarà quindi imperdibile, il programma del lunedì ovviamente è iniziato già alle ore 9.00 del mattino con la sessione delle batterie che hanno già dato indicazioni importanti: Nicolò Martinenghi continua ad essere mattatore con il miglior tempo nei 50 rana, va in semifinale anche Simone Cerasuolo con l’ottavo tempo complessivo; avanti anche Alberto Razzetti e Giacomo Carini nei 200 farfalla (dove non schieriamo Federico Burdisso), che hanno ottenuto rispettivamente il quinto e l’undicesimo tempo. Infine ci sono state anche le batterie degli 800 sl maschili, che per questa gara lunga naturalmente portano direttamente alla finale di domani: Gabriele Detti terzo e Gregorio Paltrinieri quarto, con Greg che ha vinto la sua batteria, tuttavia più lenta di quella in cui Detti è stato terzo. Questo ovviamente è solo un dettaglio, entrambi saranno protagonisti domani.

Diretta/ Mondiali nuoto vasca corta 2021 streaming: l'Italia chiude con 16 medaglie

Naturalmente però il lunedì dei Mondiali di nuoto 2022 a Budapest sarà imperniato soprattutto sulla sessione pomeridiana, nella quale dalle ore 18.00 dovremo seguire le semifinali di 50 rana e 200 farfalla, ma soprattutto le cinque finali che assegneranno titoli. In ordine cronologico, saranno i 200 sl maschili (senza italiani), i 1500 sl femminili naturalmente con Simona Quadarella, i 100 dorso femminili senza azzurre, poi gran finale di serata con i 100 dorso maschili di Thomas Ceccon e i 100 rana femminili di Benedetta Pilato. Tre finalisti azzurri, tutti da podio. Oggi sarà protagonista anche il nuoto artistico, con i preliminari del solo libero ma soprattutto con due finali con l’Italia grande protagonista: alle ore 14.00 il duo misto tecnico con Minisini-Ruggiero primi nelle eliminatorie, alle ore 16.00 il libero combinato che aveva visto l’Italia terza nelle qualificazioni. Infine, oggi è anche il giorno del debutto della pallanuoto e per la precisione del torneo femminile: Setterosa protagonista alle ore 19.30 con Italia-Canada.

© RIPRODUZIONE RISERVATA