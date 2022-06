Diretta Mondiali nuoto 2022/ Streaming video Rai: le finali di oggi 28 giugno

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2022 BUDAPEST: MEDAGLIE AI TUFFI!

Undicesima giornata di gare in diretta ai Mondiali di nuoto 2022 in corso a Budapest: dobbiamo segnalare che oggi, martedì 28 giugno, saranno solamente i tuffi ad assegnare medaglie, dal momento che il nuoto di fondo in acque libere si prenderà una più che meritata giornata di pausa come stacco fra le 5 km disputate ieri con l’argento di Gregorio Paltrinieri come ennesima soddisfazione per l’Italia e le 10 km che saranno domani. Riflettori dunque sui tuffi, oltre che naturalmente sul torneo di pallanuoto che vedrà il ritorno in acqua del Setterosa per il quarto di finale contro la Francia.

Tuffi e pallanuoto sono d’altronde i grandi protagonisti della seconda metà della rassegna iridata degli sport acquatici, che per questa edizione di Budapest 2022 ha visto l’inversione con il nuoto in corsia e l’artistico a precedere tuffi e nuoto di fondo, mentre naturalmente il torneo di pallanuoto dura sempre due settimane. La notizia più bella è che l’Italia sta vivendo un’edizione indimenticabile dei Mondiali di nuoto, nella quale infatti gli Azzurri stanno ottenendo soddisfazioni straordinarie, che hanno scritto la storia dello sport italiano. Oggi forse sognare in grande sarà più difficile, ma andiamo comunque a scoprire tutte le informazioni utili per vivere al meglio anche nella odierna undicesima giornata la diretta dei Mondiali di nuoto 2022 da Budapest.

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2022 BUDAPEST STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv della decima giornata dei Mondiali di nuoto 2022 a Budapest sarà garantita in chiaro sulla Rai ma solamente su Rai Sport + HD (canale numero 58) nelle varie sessioni giornaliere, che saranno coperte anche dalla diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEI MONDIALI NUOTO 2022

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2022 BUDAPEST: IL PROGRAMMA DI GARE E FINALI OGGI

L’undicesima giornata in diretta dei Mondiali di nuoto 2022 a Budapest sarà dunque la terza per i tuffi, con due titoli da assegnare, mentre il nuoto di fondo in acque libere si prende una pausa. Alla Duna Arena di Budapest, la giornata odierna inizierà con le eliminatorie della piattaforma 10 metri sincro maschile alle ore 10.00 che poi vivrà la sua finale alle ore 19.00, mentre alle ore 16.00 sarà la volta della finale del trampolino 3 metri sempre al maschile, che aveva vissuto ieri prima le eliminatorie e poi la semifinale.

Infine, come abbiamo già accennato, ricomincia oggi il cammino del Setterosa: siamo infatti arrivati ai quarti di finale del torneo di pallanuoto femminile, nei quali tornano in acqua anche le squadre vincitrici dei rispettivi gironi come le Azzurre. Sarà proprio Italia Francia alle ore 13.00 ad aprire la giornata della pallanuoto femminile, seguita alle ore 16.00 da Usa Spagna (la cui vincente affronterà in semifinale la vincitrice della partita dell’Italia), alle ore 19.30 da Australia Ungheria e infine alle ore 21.00 da Grecia Olanda, per completare il quadro delle semifinaliste.











