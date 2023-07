Diretta Mondiali nuoto 2023 Fukuoka/ Streaming video Rai 2, le finali di oggi domenica 30 luglio

La diretta dei Mondiali di nuoto 2023 a Fukuoka è pronta a vivere il suo gran finale oggi, domenica 30 luglio, che sarà l’ultimo giorno per il programma dei Mondiali degli sport acquatici in corso in Giappone. Già terminati tutti gli altri eventi, mattatore unico sarà oggi il nuoto in corsia con ben sette titoli da assegnare. Si avvicina già il tempo dei bilanci: dopo un 2022 a dir poco leggendario l’Italia non è riuscita a ripetersi su quei livelli incredibili, ma possiamo comunque essere soddisfatti, innanzitutto perché siamo andati sul podio in tutti e cinque gli sport e nessun altro ci è riuscito. Certo, ci è mancato qualcosa ad esempio da parte di Gregorio Paltrinieri (almeno in piscina) e Benedetta Pilato, che però oggi può ancora lasciare il segno in extremis.

L’Italia comunque resta splendida realtà del nuoto internazionale, con tante frecce al nostro arco. La più luminosa è in questo momento Thomas Ceccon che ha scritto ancora una volta la storia del nuoto italiano con l’oro nei 50 farfalla senza trascurare l’argento nei 100 dorso, tra le soddisfazioni ci sono state anche gli argenti della 4×100 sl maschile, di Nicolò Martinenghi nei 100 rana (davvero notevole in un anno non facile per il varesino) e il ritorno a livelli di eccellenza da parte di Simona Quadarella. Ci sarà però ancora tantissimo da vivere in una ricca domenica prima di mandare tutto in archivio, di conseguenza è doveroso adesso presentare nel maggiore dettaglio tutto ciò che ci attenderà nelle prossime ore in compagnia della diretta dei Mondiali di nuoto 2023 Fukuoka.

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2023 FUKUOKA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv dei Mondiali di nuoto 2023 a Fukuoka sarà garantita naturalmente anche oggi in chiaro sulla Rai tra Rai Due e Rai Sport + HD (il canale numero 58) nelle varie sessioni giornaliere, che saranno coperte anche dalla diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEI MONDIALI NUOTO 2023

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2023 FUKUOKA: IL PROGRAMMA DI GARE E FINALI OGGI

La diciassettesima e ultima giornata in diretta dei Mondiali di nuoto 2023 a Fukuoka sarà dunque nobilitata da ben sette finali con titoli da assegnare, tutte relative al nuoto in corsia che sarà l’unico protagonista oggi. Si comincerà naturalmente con la sessione delle batterie, in programma oggi dalle ore 3.30 della notte italiana, per le gare che prevedono doppio turno in un solo giorno, ma evidentemente l’attenzione sarà tutta per la sessione serale di Fukuoka con le finali (ovviamente oggi non ci saranno semifinali), che avrà invece inizio alle nostre ore 13.00, con il primo titolo in palio che sarà quello dei 50 dorso maschili seguiti dai 50 rana femminili, gare nelle quali naturalmente dovremo tenere d’occhio Thomas Ceccon e Benedetta Pilato, ma anche Anita Bottazzo, bravissima ad aggiungersi alla pugliese.

Successivamente, le altre cinque gare che assegneranno oggi i loro titoli saranno i 1500 sl maschili dolorosamente privi del campione in carica Gregorio Paltrinieri, poi i 50 sl femminili per laureare la regina della velocità e i 400 misti sempre femminili prima della chiusura che, come da tradizione consolidata ai Mondiali di nuoto, sarà con le due staffette 4×100 miste, prima al maschile (in cui la stellare Italia di Budapest 2022 si prese un oro leggendario) e infine femminile, per far calare definitivamente il sipario sulla diretta dei Mondiali di nuoto 2023 a Fukuoka.











