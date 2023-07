Diretta Mondiali nuoto 2023 Fukuoka/ Streaming video Rai: le finali di oggi, sabato 22 luglio

Nona giornata di gare in diretta ai Mondiali di nuoto 2023 a Fukuoka, in Giappone: oggi, sabato 22 luglio, si raggiunge quello che potremmo definire il giro di boa (metafora perfetta per il Mondiale degli sport acquatici), dal momento che sarà l’ultima giornata di gare e soprattutto di finali per tuffi e nuoto artistico, mentre domani vivremo naturalmente l’inizio delle gare per quanto riguarda il nuoto in corsia, mentre il fondo è terminato giovedì con l’oro della nostra staffetta. Ci sarà poi naturalmente anche il torneo di pallanuoto che vedrà oggi le donne protagoniste e quindi il ritorno in acqua del Setterosa, il quale infatti sarà impegnato negli spareggi a caccia di un posto nei quarti di finale di lunedì.

Per la precisione saranno tre le finali che catalizzeranno in modo particolare la diretta dei Mondiali di nuoto 2023, naturalmente appunto nei tuffi e in quello che era noto fino a poco tempo fa come nuoto sincronizzato, gli sport che sono protagonisti della prima settimana della rassegna iridata in Giappone. Il programma di conseguenza oggi non sarà particolarmente fitto, ma naturalmente è in ogni caso doveroso adesso presentare nel maggiore dettaglio tutto ciò che ci attenderà nelle prossime ore in compagnia della diretta dei Mondiali di nuoto 2023 Fukuoka.

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2023 FUKUOKA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv dei Mondiali di nuoto 2023 a Fukuoka sarà garantita naturalmente anche oggi in chiaro sulla Rai tra Rai Due e Rai Sport + HD (il canale numero 58) nelle varie sessioni giornaliere, che saranno coperte anche dalla diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEI MONDIALI NUOTO 2023

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2023 FUKUOKA: IL PROGRAMMA DI GARE E FINALI OGGI

La nona giornata in diretta dei Mondiali di nuoto 2023 a Fukuoka sarà dunque nobilitata da tre finali con titoli da assegnare. Parliamo innanzitutto dei tuffi, che saranno protagonisti con ben due finali: la prima sarà in programma alle ore 8.30 italiane, si tratterà della gara sincro mista dal trampolino 3 metri con Matteo Santoro e Chiara Pellacani in gara per l’Italia, mentre la chiusura sarà affidata allo spettacolo (senza italiani) della finale della gara dalla piattaforma 10 metri maschile, fissata per le ore 11.30.

Quanto al nuoto artistico, ecco che la giornata odierna per quanto riguarda la diretta dei Mondiali di nuoto 2023 a Fukuoka vedrà già alle ore 3.00 la finale del duo misto libero (pesa l’assenza degli azzurri a causa dell’infortunio di Giorgio Minisini). Infine, come abbiamo già accennato, ricomincia oggi il cammino del Setterosa: siamo al via della fase ad eliminazione diretta del torneo femminile di pallanuoto con gli spareggi playoff per un posto nei quarti. Appuntamento alle ore 10.00 con Italia Nuova Zelanda, partita che sulla carta dovrebbe vedere favorite le Azzurre.











