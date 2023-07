Diretta Mondiali nuoto 2023 Fukuoka/ Streaming video Rai: orari, programma e finali (giovedì 27 luglio)

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2023 FUKUOKA: ITALIANI PROTAGONISTI!

Giovedì 27 luglio vivremo un’altra interessantissima giornata con i Mondiali nuoto 2023 Fukuoka: la seconda settimana come noto è dedicata alle gare in piscina e l’Italia è già stata largamente protagonista, con la speranza ovviamente di vincere altre medaglie. Oggi sarebbe potuta essere la giornata della semifinale del Settebello: purtroppo però la nostra nazionale di pallanuoto maschile ha perso contro la Serbia, una sconfitta ai rigori davvero bruciante e che ha cancellato la possibilità di centrare quella che sarebbe stata la terza finale consecutiva nella kermesse iridata.

Non c’è la pallanuoto oggi, c’è però il nuoto: ancora una volta gli italiani cercheranno di farsi valere nella diretta dei Mondiali nuoto 2023 Fukuoka, sono tante le gare e, appunto, la possibilità di mettere insieme altre medaglie esiste tutta. Ora, aspettando che le varie gare prendano il via, proviamo a fare un rapido approfondimento su quelle che saranno le competizioni presenti nel calendario di giovedì 27 luglio, non vediamo l’ora di vivere anche questa intensa giornata.

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2023 FUKUOKA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE GARE

La diretta tv dei Mondiali nuoto 2023 Fukuoka viene garantita come sempre dalla televisione di stato: sono Rai Due e Rai Sport a dividersi il compito di trasmettere le gare della kermesse, tecnicamente la sessione pomeridiana con semifinali e finali sarà sul canale 58. In assenza di un televisore potrete avvalervi ovviamente del servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti visitare il sito di Rai Play oppure installare la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEI MONDIALI NUOTO 2023 FUKUOKA SU RAIPLAY

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2023 FUKUOKA: IL PROGRAMMA DEL GIORNO

Il programma di giovedì 27 luglio ai Mondiali nuoto 2023 Fukuoka si apre con le batterie, come sempre: ci sono i 100 stile femminili, la nostra Sofia Morini sarà l’unica italiana impegnata con il tentativo di andare a prendersi una semifinale che sarà poi disputata nel pomeriggio. Avremo invece in vasca Matteo Restivo e Lorenzo Mora nei 200 dorso; anche in questo caso, come sempre quando si tratta di gare brevi, semifinali previste nella sessione pomeridiana e finale ovviamente il giorno seguente.

Martina Carraro e Lisa Angiolini competono nei 200 rana femminili, poi ecco le batterie della 4×200 stile femminile. La gara, che in epoca recente ha visto Federica Pellegrini straordinaria protagonista, avrà la sua finale già a conclusione del giovedì ai Mondiali nuoto 2023 Fukuoka; la sessione pomeridiana si aprirà invece con la finale dei 200 farfalla femminili, gli altri titoli che verranno assegnati oggi saranno quello dei 100 stile maschili – una grande gara, come sempre – dei 50 dorso femminili e dei 200 misti maschili. Non ci resta che scoprire quello che succederà tra poco in piscina…

