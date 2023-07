Diretta Mondiali nuoto 2023 Fukuoka/ Streaming video Rai: orario, programma e risultati (domenica 16 luglio)

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2023: INIZIA LA PALLANUOTO!

Domenica 16 luglio vivremo un’altra intensa giornata con la diretta dei Mondiali nuoto 2023. Siamo a Fukuoka, in Giappone, pertanto gli orari sono purtroppo scomodi per noi italiani e in generale per l’Europa; ripetendo quanto abbiamo detto ieri dobbiamo anche dire che siamo in un periodo molto intenso per questa manifestazione internazionale, perché l’anno scorso si era gareggiato a Budapest ma poi ci sarà anche un’edizione nel 2024 (a febbraio, in Qatar) e ancora un’altra l’anno seguente, tornando poi su base biennale nel 2027.

Diretta/ Polonia Cina Nations League Femminile (risultato finale 0-3): vittoria netta e decisa! (15 luglio)

La diretta dei Mondiali nuoto 2023 ci consegna oggi l’inizio del torneo di pallanuoto femminile: il Setterosa sarà in vasca contro l’Argentina e proverà a tornare sul podio, che era sfuggito a Budapest nella finalina persa contro l’Olanda. Adesso però dobbiamo scoprire tutto sulla giornata di Fukuoka, che come già detto prenderà il via a notte inoltrata; diamo allora uno sguardo più approfondito a calendario e programma delle gare che sono previste questa domenica 16 luglio, poi sarà tempo di vivere in pieno le emozioni della seconda giornata.

Diretta/ Fiorentina Fiorentina Primavera (risultato finale 8-1): doppietta anche per Terzic (15 luglio 2023)

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2023 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LE GARE

La diretta tv dei Mondiali nuoto 2023 sarà affidata alla televisione di stato. Bisogna fare alcune specifiche anche riguardo i canali: la gran parte della trasmissione viene infatti coperta da Rai Due, che si occuperà anche della sessione del mattino e, di conseguenza, nella notte italiana. Intorno alle 12:55 ci sarà poi un passaggio su Rai Sport per la conclusione della giornata; in ogni caso chi non potesse mettersi davanti a un televisore potrà seguire le gare con il servizio di diretta streaming video, disponibile visitando il sito di Rai Play oppure attivando la relativa app su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEI MONDIALI NUOTO 2023 SU RAIPLAY

Diretta/ Genoa Fassa (risultato finale 12-0) video tv: la chiude Yalcin con una doppietta! (15 luglio 2023)

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2023: IL PROGRAMMA DEL GIORNO

Il primo evento in ordine cronologico nella diretta dei Mondiali nuoto 2023, per quanto riguarda domenica 16 luglio, è la pallanuoto: Usa Cina inaugura il torneo femminile, l’Italia sarà in vasca alle ore 9:00 della mattina mentre Grecia Sudafrica, l’altra partita del nostro girone, inizierà alle ore 10:30, ricordando che ogni orario qui indicato è quello con il fuso di casa nostra. Per il resto, giornata ancora dedicata a nuoto sincronizzato e tuffi: a partire dalle 3:00 il programma tecnico a squadre e dalle 12:30 il duetto tecnico.

Per quanto riguarda invece i tuffi si parte alle 3:00 con il sincro donne dalla piattaforma 10 metri che avrà la sua finale a partire dalle ore 11:00, ancora prima (alle 7:30) appuntamento con gli uomini che si tufferanno dal trampolino 1 metro. Non vediamo l’ora di vivere insieme le emozioni della diretta dei Mondiali nuoto 2023, nonostante gli orari proibitivi; la speranza ovviamente è quella che gli italiani in gara si facciano valere, a cominciare dalla nostra nazionale femminile di pallanuoto che ha tutte le possibilità di andare a medaglia…











© RIPRODUZIONE RISERVATA