Diretta Mondiali nuoto 2023 Fukuoka/ Streaming video Rai: orario, programma, risultati (17 luglio 2023)

Nuove emozioni dai Mondiali nuoto 2023 Fukuoka: in Giappone come sempre si comincia quando da noi è appena iniziata la notte, siamo sette ore avanti rispetto al fuso orario e dunque per seguire le gare sarà necessaria la levataccia. Cosa ci attende lunedì 17 luglio? Diciamo subito che l’inizio delle competizioni è previsto alle ore 2:00 (appunto di casa nostra): ieri abbiamo avuto una rapida incursione nel nuoto in acque libere – la 10 Km di fondo è stata deludente per gli italiani – mentre oggi da questo punto di vista ci sarà un turno di riposo.

Programma del giorno che è dedicato nuovamente ai tuffi e al nuoto sincronizzato, grandi protagonisti di questa prima settimana nella diretta dei Mondiali nuoto 2023; poi la pallanuoto con l’inizio del torneo maschile, mentre come già abbiamo detto il nuoto in piscina, che è forse il piatto forte di questa kermesse, lo vivremo nella seconda settimana. Adesso però andiamo a scoprire quale sia il calendario di lunedì 17 luglio nella diretta dei Mondiali nuoto 2023 Fukuoka.

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2023 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LE GARE

La diretta tv dei Mondiali nuoto 2023 sarà affidata alla televisione di stato. Bisogna fare alcune specifiche anche riguardo i canali: la gran parte della trasmissione viene infatti coperta da Rai Due, che si occuperà anche della sessione del mattino e, di conseguenza, nella notte italiana. Intorno alle 12:55 ci sarà poi un passaggio su Rai Sport per la conclusione della giornata; in ogni caso chi non potesse mettersi davanti a un televisore potrà seguire le gare con il servizio di diretta streaming video, disponibile visitando il sito di Rai Play oppure attivando la relativa app su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEI MONDIALI NUOTO 2023 SU RAIPLAY

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2023: IL PROGRAMMA DEL GIORNO

Presentando la diretta dei Mondiali nuoto 2023 Fukuoka abbiamo citato l’inizio del torneo maschile di pallanuoto: per l’Italia il primo impegno è contro la Francia e saranno le 6:30 quando la partita prenderà il via. Possiamo anche citare l’altro match del nostro girone, che sarà Canada Cina alle ore 5:00; un totale di otto sfide (due per ciascun raggruppamento) a chiudere la prima giornata di pallanuoto maschile, poi come già detto alle 2:00 prendono il via i tuffi femminili con il sincro da 3 metri – le finali sono alle 8:30 – ma anche il programma individuale di nuoto sincronizzato (femminile) che ci terrà compagnia per quasi tre ore.

Il corrispettivo maschile inizierà alle 7:00, dunque già nella nostra mattina per quanto sia ancora presto; i tuffi invece torneranno alle 5:30 con il sincro maschile dalla piattaforma 10 metri, le cui finali andranno in scena alle ore 11:00. Una bella giornata dedicata ai Mondiali nuoto 2023 Fukuoka, vedremo cosa succederà…











