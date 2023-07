Diretta Mondiali nuoto 2023 Fukuoka/ Streaming video Rai: orario, programma, risultati (martedì 18 luglio)

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2023: TORNA IL NUOTO IN ACQUE LIBERE!

Sicuramente ai Mondiali nuoto 2023 per martedì 18 luglio le grandi emozioni saranno quelle del nuoto in acque libere: si torna a gareggiare in questa specialità, e allora attenzione agli orari perché, essendo a Fukuoka come ben sappiamo, quelli locali vanno “spostati indietro” di 7 ore. Dunque, sarà la una della mattina italiana quando scatterà la 5 Km femminile di fondo: in acqua avremo le nostre Rachele Bruni e Barbara Pozzobon, soprattutto la prima può ambire a una medaglia e dunque vedremo se riuscirà a ottenerla.

Avremo poi il tentativo di riscatto, a partire dalle ore 3:00, di Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza, anche loro impegnati nella 5 Km: domenica purtroppo i due azzurri hanno chiuso rispettivamente quinto e quarto, adesso hanno la possibilità di rifarsi. Naturalmente la diretta dei Mondiali nuoto 2023 porterà in dote altre gare e competizioni, e adesso possiamo andare ad approfondire il programma del giorno scoprendo quale sarà il calendario di Fukuoka per questo martedì 18 luglio.

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2023 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LE GARE

La diretta tv dei Mondiali nuoto 2023 sarà affidata alla televisione di stato. Bisogna fare alcune specifiche anche riguardo i canali: la gran parte della trasmissione viene infatti coperta da Rai Due, che si occuperà anche della sessione del mattino e, di conseguenza, nella notte italiana. Intorno alle 12:55 ci sarà poi un passaggio su Rai Sport per la conclusione della giornata; in ogni caso chi non potesse mettersi davanti a un televisore potrà seguire le gare con il servizio di diretta streaming video, disponibile visitando il sito di Rai Play oppure attivando la relativa app su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEI MONDIALI NUOTO 2023 SU RAIPLAY

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2023: IL PROGRAMMA DEL GIORNO

Nella diretta dei Mondiali nuoto 2023 torna in vasca il Setterosa: dopo il roboante 27-1 all’Argentina la nazionale femminile di pallanuoto prosegue il suo percorso nel girone sfidando il Sudafrica (ore 5:00), occhio anche ad Argentina Grecia che va in scena alle 6:30 e potrebbe essere importante nell’economia della caccia al primo posto, che come noto permette di qualificarsi direttamente ai quarti di finale. Il programma dei Mondiali nuoto 2023 Fukuoka ci consegna poi i tuffi: le eliminatorie della piattaforma femminile 10 metri iniziano alle 3:00, semifinali alle 7:30 e finali previste invece domani.

Alle 2:00 invece inizia il nuoto sincronizzato, con il duetto a programma libero diviso in due distinti gruppi, alle 8:00 avremo invece il libero individuale maschile mentre alle 12:30 il calendario dei Mondiali nuoto 2023, almeno per questo martedì, terminerà con il tecnico a squadre. Vedremo dunque cosa succederà in questa intensa giornata ai Mondiali nuoto 2023…











