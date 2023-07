Diretta Mondiali nuoto 2023 Fukuoka/ Streaming video Rai: orario, programma, risultati (mercoledì 19 luglio)

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2023: TORNA IL NUOTO IN ACQUE LIBERE!

Ancora una volta la giornata dei Mondiali nuoto 2023 Fukuoka sarà dedicata a tuffi e nuoto sincronizzato: mercoledì 19 luglio si torna a gareggiare e come sempre, visto il fuso, la maggior parte delle gare andrà in scena quando da noi sarà notte. A proposito di tuffi, abbiamo vissuto lo splendido bronzo di Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi che, sulla scia delle imprese di Tania Cagnotto e Francesca Dallapè, hanno conquistato un podio che significa anche qualificazione diretta alle Olimpiadi, certamente un sogno per le due azzurre.

Per il resto, la diretta dei Mondiali nuoto 2023 Fukuoka ha regalato anche un argento e un bronzo a Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza, che hanno riscattato la delusione della 10 Km prendendosi il podio nella 5 Km, alle spalle dell’inarrivabile Florian Wellbrock. Oggi cosa succederà nella diretta dei Mondiali nuoto 2023 Fukuoka? Come sempre lo scopriremo insieme, e allora come prima cosa dobbiamo studiare il calendario delle gare per questo mercoledì 19 luglio, che ci avvicina anche in maniera sensibile alla seconda settimana in cui sarà protagonista il nuoto.

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2023 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LE GARE

La diretta tv dei Mondiali nuoto 2023 sarà affidata alla televisione di stato. Bisogna fare alcune specifiche anche riguardo i canali: la gran parte della trasmissione viene infatti coperta da Rai Due, che si occuperà anche della sessione del mattino e, di conseguenza, nella notte italiana. Intorno alle 12:55 ci sarà poi un passaggio su Rai Sport per la conclusione della giornata; in ogni caso chi non potesse mettersi davanti a un televisore potrà seguire le gare con il servizio di diretta streaming video, disponibile visitando il sito di Rai Play oppure attivando la relativa app su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEI MONDIALI NUOTO 2023 SU RAIPLAY

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2023: IL PROGRAMMA DEL GIORNO

Ai Mondiali nuoto 2023 Fukuoka torna anche la pallanuoto maschile: l’Italia, dopo l’esordio vincente contro la Francia, gioca alle ore 2:00 (sempre di casa nostra) contro il Canada, l’altra partita del girone sarà alle 3:30 con Cina Francia e poi ovviamente spazio a tutte le altre gare della seconda giornata. Poi, come dicevamo, i tuffi: alle ore 2:00 si parte con il trampolino 3 metri maschile che proseguirà alle 8:30, ma le finali le vivremo domani mentre, come già ricordavamo, alle ore 11:00 si assegnano le medaglie femminili dalla piattaforma 10 metri.

Il nuoto sincronizzato invece, ai Mondiali nuoto 2023 Fukuoka, vivrà di due momenti: si disputano infatti le due gare individuali a programma libero, con l’assegnazione delle medaglie. Prima gli uomini, alle ore 9:30; poi le donne la cui competizione inizierà alle ore 12:30. Per entrambe è prevista una durata di circa un’ora e mezza; poi calerà il sipario su un’altra intensa giornata ai Mondiali nuoto 2023 Fukuoka, e noi chiaramente speriamo che l’Italia, aspettando il nuoto in piscina, possa aumentare il suo numero di medaglie…











