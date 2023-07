DIRETTA MONDIALI NUOTO 2023 FUKUOKA/ Video streaming Rai: Setterosa out, avanza Miressi (mercoledì 26 luglio)

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2023 FUKUOKA: I RISULTATI DELLA MATTINA

Non è stata una mattinata brillante ai Mondiali nuoto 2023 Fukuoka: purtroppo dobbiamo raccontare di alcune eliminazioni cocenti che sono arrivate dalle batterie. Se infatti quelle di Margherita Panziera e Costanza Cocconcelli si potevano mettere in conto, non lo stesso si può dire di Manuel Frigo che è stato fatto fuori nei 50 dorso, nonostante abbia timbrato il suo record personale (e anche per questo ovviamente l’eliminazione è cocente). Passa invece Alessandro Miressi nei 100 stile, e dunque questo pomeriggio avrà una semifinale (raggiunta con il nono tempo) al pari di Alberto Razzetti, tredicesimo nei 200 misti e dunque non del tutto a suo agio in vasca.

L’eliminazione che fa male è anche quella della 4×100 misti mista, una specialità olimpica dalla quale avremmo certamente potuto ricavare qualcosa; ultima voce della mattina ai Mondiali nuoto 2023 Fukuoka è quella della pallanuoto femminile, e purtroppo anche in questo caso il dato è negativo perché, dopo la straordinaria impresa contro gli Usa, il Setterosa ha perso la sua semifinale contro l’Olanda. Se non altro, la nazionale azzurra potrà giocarsi la medaglia di bronzo: scoprirà tra circa un’ora e mezza se lo dovrà fare contro l’Australia o la Spagna, per noi appuntamento alle ore 13:00 con la finale degli 800 sl di Gregorio Paltrinieri, cui seguirà quella di Nicolò Martinenghi nei 50 rana. (agg. di Claudio Franceschini)

MONDIALI NUOTO 2023 FUKUOKA: ALTRA GIORNATA INTENSA!

È un’altra giornata intensa quella che mercoledì 26 luglio vivremo ai Mondiali nuoto 2023 Fukuoka: si parte come sempre nella notte italiana visto che siamo in Giappone, grande protagonista il nuoto in piscina ma possiamo subito ricordare che alle ore 10:00 sarà in vasca il Setterosa, che dopo la straordinaria impresa contro gli Usa affronta l’Olanda in un insidiosissimo quarto di finale dei Mondiali pallanuoto 2023, ma a questo punto possiamo davvero sperare in un’altra grande impresa e avvicinare così sensibilmente la zona medaglie.

Adesso possiamo andare a vedere quello che succederà nella diretta dei Mondiali nuoto 2023 Fukuoka, perché per esempio avremo Gregorio Paltrinieri e Nicolò Martinenghi impegnati nelle finali e tutto sommato possiamo dire che le cose stiano andando bene per la nostra spedizione, ma adesso speriamo che la situazione in zona medaglie possa migliorare ulteriormente in una giornata nella quale possiamo aspettare grandi cose. Si tratta di scoprire cosa…

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2023 FUKUOKA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE GARE

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2023 FUKUOKA: IL PROGRAMMA DEL GIORNO

La giornata ai Mondiali nuoto 2023 Fukuoka inizia alle ore 3:30 con le batterie dei 50 dorso femminili: avremo in vasca Margherita Panziera e Costanza Cocconcelli. A seguire Alessandro Miressi e Manuel Frigo tornano in acqua dopo l’argento nella 4×100 sl maschile, ma questa volta saranno impegnati nelle batterie dei 100 stile che possiamo considerare una delle gare regine di questi Mondiali nuoto 2023 Fukuoka. Era invece rimasto deluso Alberto Razzetti, solo settimo nei 400 misti: oggi stessa gara ma dimezzata per lui, a seguire la 4×100 misti mista potrà provare a fare grandi cose.

Le finali e semifinali iniziano come sempre alle ore 13:00 e Gregorio Paltrinieri sarà il primo a cimentarsi nella caccia alle medaglie, come detto negli 800 stile; la finale di Nicolò Martinenghi nei 50 rana sarà alle ore 13:59, a chiudere il programma la 4×100 misti mista ma poi ancora grandi emozioni con i titoli assegnati nei 200 stile femminili e i 200 farfalla maschili. Ai Mondiali nuoto 2023 Fukuoka poi spazio ad altre semifinali, tra cui appunto quelle importanti dei 100 stile maschili che potrebbero portare tre italiani in finale. Staremo a vedere quello che succederà…











