Diretta Mondiali nuoto 2024 Doha/ Streaming video Rai: le finali del giorno (oggi giovedì 8 febbraio)

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2024 DOHA: SETTEROSA E STAFFETTA DI FONDO!

Il programma dei Mondiali nuoto 2024 Doha prevede oggi poche gare: stiamo per entrare nel finale della prima settimana e va ricordato che da domenica inizieranno le grandi emozioni del nuoto propriamente detto, dunque andiamo verso la fine di una parte di kermesse che è stata dedicata a tuffi e nuoto sincronizzato, così come alle gare di nuoto in acque libere che hanno già visto l’Italia protagonista. Giovedì 8 febbraio come sempre la partenza delle gare sarà la mattina presto, tenuto conto del fuso orario in Qatar.

A farci compagnia oggi ancora le specialità di cui sopra oltre alla solita pallanuoto (stavolta con il Setterosa), con la speranza che i nostri colori possano brillare; vedremo dunque quale sarà il programma del giorno e in che modo gli azzurri potrebbero arrivare a ottenere risultati di un certo tenore, dunque nel presentare la diretta dei Mondiali nuoto 2024 Doha possiamo adesso prenderci del tempo per presentare tutte le gare di giovedì 8 febbraio con i loro orari, e le specifiche sugli italiani che affronteranno queste competizioni.

MONDIALI NUOTO DOHA 2024 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LE GARE

La diretta tv dei Mondiali nuoto 2024 Doha viene affidata alla televisione di stato, che si occupa di mandare in onda le grandi emozioni di questa lermesse: nello specifico saremo su Rai Sport che in diverse fasce orarie della giornata si collegherà per trasmettere gli eventi, dovrete quindi selezionare il canale numero 57 del telecomando e, in alternativa, avrete accesso anche al servizio di diretta streaming video semplicemente visitando il sito di Rai Play, oppure installando e attivando la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, MONDIALI NUOTO 2024 DOHA

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2024 DOHA: IL PROGRAMMA DEL GIORNO

Come già detto ai Mondiali nuoto 2024 Doha si parte ancora alle ore 7:30, sono in programma le eliminatorie del libero a squadre e l’Italia è presente con Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Verni e Francesca Zunino che formano il nostro team; alle ore 12:00 il nuoto sincronizzato vivrà la finale del duo libero. Per quanto riguarda le acque libere, alle ore 8:30 appuntamento con la staffetta mista 4×1500: qui le speranze di medaglia per gli azzurri sono ampie e speriamo confermate.

Avremo poi le eliminatorie del trampolino femminile da 3 metri, sempre alle ore 8:30, con Elena Bertocchi e Chiara Pellacani. Alle ore 16:30 invece la finale della piattaforma sincro maschile: l’Italia è presente con Andreas Sargent Larsen e Eduard Cristian Timbretti Gugiu, arrivare a medaglia sarà complesso. Infine, alle ore 10:00, l’ultima partita nel girone di pallanuoto femminile: Italia Canada ai Mondiali nuoto 2024 Doha si gioca per il primo posto che garantirebbe al Setterosa la qualificazione diretta ai quarti di finale, non resta che scoprire cosa succederà tra poco e, come detto, la grande speranza è che possa essere una giornata positiva per i nostri colori.











