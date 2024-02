Diretta Mondiali nuoto 2024 Doha/ Streaming video Rai: le finali del giorno (oggi mercoledì 14 febbraio)

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2024 DOHA: UN’ALTRA GIORNATA!

Si apre un’altra giornata in compagnia dei Mondiali nuoto 2024 Doha: mercoledì 14 febbraio si comincerà alle ore 7:00 della nostra mattina con le prime gare di pallanuoto femminile che riguardano i piazzamenti dal quinto posto in giù, possiamo già dire che avremo in vasca anche il Setterosa che però, eliminato nel playoff, dovrà accontentarsi eventualmente solo della quinta posizione e giocherà alle 12:30 contro l’Olanda. La pallanuoto femminile è una delle delusioni di questa kermesse: nella diretta dei Mondiali nuoto 2024 Doha abbiamo assistito anche all’eliminazione di Benedetta Pilato, che non ha raggiunto la finale dei 100 rana.

Tuttavia, abbiamo anche raccolto delle belle soddisfazioni nel corso di questa manifestazione: sicuramente la medaglia d’argento della 4×100 stile maschile, ma poi anche quella ottenuta per il secondo anno di fila da Nicolò Martinenghi nei 100 rana, in una manifestazione che purtroppo ha anche qualche assente di lusso come Katie Ledecky, Lilli King e Ariarne Titmus. Noi comunque speriamo di arrivare ad altri podi e medaglie, e aspettando le gare possiamo ora fare una panoramica sul programma dei Mondiali nuoto 2024 Doha, la cui diretta ci farà compagnia ancora per tutta questa intensa settimana.

MONDIALI NUOTO 2024 DOHA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE L’EVENTO

La diretta tv dei Mondiali nuoto 2024 Doha, come ormai sappiamo, viene affidata alla televisione di stato: salvo variazioni di palinsesto la programmazione della giornata dovrebbe essere affidata a Rai Sport HD, canale che trovate al numero 58 del vostro telecomando oppure al 5058 della televisione satellitare, in questo caso dietro sottoscrizione di un abbonamento. Va anche ricordato che, in assenza di un televisore, potrete assistere alle gare anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà visitare il sito di Rai Play oppure installare e attivare la relativa app sui vostri dispositivi mobili. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY, MONDIALI NUOTO 2024 DOHA

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2024 DOHA: IL PROGRAMMA DI OGGI

Abbiamo dunque detto che nella diretta dei Mondiali nuoto 2024 Doha sono in programma le partite di pallanuoto femminile; il nuoto invece si apre alle ore 7:32 con le varie batterie, tra queste possiamo ricordare i 100 stile maschili con Alessandro Miressi e Manuel Frigo e poi i 200 misti maschili che vedranno il nostro Alberto Razzetti ai blocchi di partenza. La mattinata si chiuderà poi con la batteria della 4×100 misti mista, ma il programma prevede anche i tuffi dalle grandi altezze con Elisa Cosetti a caccia di medaglia nella finale femminile dei 20 metri.

La sessione pomeridiana si apre alle ore 17:02, ed ecco Gregorio Paltrinieri nella finale degli 800 stile; altri italiani che saranno in gara saranno poi Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo nei 50 rana e, prima ancora, Alberto Razzetti nei 200 farfalla. Oltre a questi eventi che ci riguardano da vicino ne avremo tanti altri, dunque adesso mettiamoci comodi e aspettiamo che un’altra giornata con la diretta dei Mondiali nuoto 2024 Doha ci dica quali saranno gli atleti che riusciranno a vincere le medaglie d’oro e chi salirà sul podio iridato con loro.











