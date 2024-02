DIRETTA MONDIALI NUOTO 2024 DOHA/ Video streaming Rai: le due staffette in finale! (11 febbraio)

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2024 DOHA: STAFFETTE IN FINALE

Come stanno andando le cose ai Mondiali nuoto 2024 Doha? Ricordiamo che oggi finalmente sono iniziate le gare in piscina: Nicolò Martinenghi ha chiuso la sua batteria con il miglior tempo e un 59’’27 con cui si è messo davanti all’olandese Caspar Corbeau, destando un’ottima impressione per come ha saputo cambiare passo nella seconda metà della gara. Le soddisfazioni sono poi arrivate dalle due staffette 4×100 stile: prima quella femminile che con Sofia Morini, Costanza Cocconcelli, Emma Menicucci e Chiara Tarantino ha ottenuto il secondo posto nell’ultima batteria, timbrando un ottimo 3’39’’20 e rimanendo alle spalle della sola Australia.

C’è dunque il sogno di una favolosa medaglia per le ragazze che hanno un’età media inferiore ai 21 anni. A seguire anche la 4×100 stile maschile ha guadagnato il pass per la finale ai Mondiali nuoto 2024 Doha: il quartetto composto da Lorenzo Zazzeri, Paolo Conte Bonin, Leonardo Deplano e Alessandro Miressi ha vinto la sua batteria nuotando con il crono di 3’12’’96, secondo tempo complessivo di ingresso in finale anche se qualcosa da limare rimane. Possiamo allora dire che sia stato un ottimo esordio per l’Italia nelle gare di nuoto, ma adesso bisognerà aspettare il pomeriggio per capire quale gloria potremmo avere a livello di medaglie conquistate. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2024 DOHA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv dei Mondiali di nuoto 2024 a Doha sarà garantita naturalmente anche nella giornata di oggi in chiaro sulla Rai, tra Rai Due e Rai Sport (il canale numero 58 del telecomando) nelle varie sessioni giornaliere, che saranno coperte anche dalla diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEI MONDIALI NUOTO 2024

MONDIALI NUOTO 2024 DOHA: FINALMENTE IN VASCA!

La diretta dei Mondiali di nuoto 2024 a Doha volta pagina in maniera decisa con la decima giornata di gare nella capitale del Qatar oggi, domenica 11 febbraio. Nella rassegna iridata degli sport acquatici oggi sarà infatti il primo giorno in compagnia del nuoto “propriamente detto”, insomma il palcoscenico sarà tutto o quasi per le gare in corsia da oggi in poi – andati in archivio nuoto di fondo, tuffi e nuoto artistico, restano le gare dei tuffi dalle grandi altezze e naturalmente i due tornei di pallanuoto a caratterizzare questi Mondiali di nuoto 2024 di Doha, oltre al nuoto in corsia che sarà la costante degli ultimi otto giorni della rassegna, da oggi a domenica prossima.

A proposito del torneo di pallanuoto, oggi sarà la giornata degli spareggi (i cosiddetti crossover) per il torneo maschile: dopo la beffarda sconfitta ai rigori contro l’Ungheria nel big-match della fase a gironi che ha dato ai magiari il primato nel gruppo, dovrà tornare in acqua anche il Settebello in Italia Usa alle ore 17.00, una partita che sarà obbligatorio vincere per gli uomini del c.t. Sandro Campagna in ottica qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024, oltre che per la caccia al podio iridato. Le emozioni sono comunque garantite a maggior ragione nel giorno del debutto dello sport “re” tra le discipline acquatiche, adesso quindi presentiamo tutto ciò che ci attenderà nelle prossime ore in compagnia della diretta dei Mondiali di nuoto 2024 a Doha.

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2024 DOHA: IL PROGRAMMA DI GARE E FINALI OGGI

La decima giornata in diretta dei Mondiali di nuoto 2024 a Doha sancisce di conseguenza un drastico cambio di programma rispetto a come ci eravamo abituati fino a ieri, quindi oltre naturalmente al torneo di pallanuoto maschile con gli spareggi e il match dell’Italia contro gli Stati Uniti, ci attendono quattro finali con titoli da assegnare nel primo giorno del nuoto in corsia. Inizieremo a prendere confidenza con gli orari delle sessioni del nuoto, quella del mattino con solo batterie sarà a partire dalle ore 7.30 italiane, cioè le 9.30 locali, considerate le due ore di fuso orario con Doha. Il culmine però sarà naturalmente a partire dalle ore 17.00 italiane, con la sessione serale che prevederà semifinali e finali.

Andiamo allora a presentare quali saranno le gare che ci daranno le prime grandi emozioni nella specialità per quanto riguarda la diretta dei Mondiali di nuoto 2024 a Doha. Naturalmente, essendo al primo giorno, le finali saranno di eventi che prevedono “solo” due turni, con qualificazione immediatamente in finale per gli otto migliori tempi delle batterie: parliamo dei 400 sl sia al maschile sia al femminile e delle due staffette 4×100 sl, anche in questo caso sia maschile sia femminile, con grandi ambizioni per l’Italia soprattutto fra gli uomini. Per le altre distanze avremo stamattina le batterie, al pomeriggio le semifinali e domani le finali: parliamo dei 100 rana (occhio a Nicolò Martinenghi) e dei 50 farfalla maschili e dei 100 farfalla e dei 200 misti per le donne.











