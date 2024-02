Diretta Mondiali nuoto 2024 Doha/ Streaming video Rai: le finali di oggi, domenica 4 febbraio

Oggi, domenica 4 febbraio, naturalmente ci attende ancora la diretta dei Mondiali di nuoto 2024 a Doha, capitale del Qatar. Siamo solamente al terzo giorno di gara per la rassegna iridata degli sport acquatici, avremo quattro titoli in palio come ieri fra tuffi, nuoto artistico e nuoto di fondo in acque libere, che saranno le specialità protagoniste della prima settimana prima di cedere il palcoscenico da domenica prossima al nuoto in corsia, inoltre possiamo ricordare che da oggi cominciano anche i tornei di pallanuoto e per la precisione saranno le donne a scendere in acqua per prime, per cui vi segnaliamo l’appuntamento alle ore 17.00 con Italia Gran Bretagna, debutto del Setterosa.

Tutto contribuisce per entrare sempre più nel clima di questa pur anomala rassegna iridata, forse un po’ penalizzata dalla collocazione a dir poco anomala, a febbraio dello stesso anno delle Olimpiadi di Parigi, per cui possiamo dire che in questo caso i Mondiali di nuoto saranno più che altro una tappa (per quanto di enorme prestigio) nella preparazione per i Giochi. Inoltre, poco più di sei mesi sono passati dalla precedente edizione dei Mondiali disputata nella scorsa estate a Fukuoka, perché dopo lo scoppio della pandemia c’è stato uno stravolgimento degli eventi di World Aquatics e siamo alla terza edizione iridata in un anno e mezzo. Le emozioni comunque sono garantite, tuffiamoci allora (almeno virtualmente) in questa domenica all’insegna degli sport acquatici e adesso presentiamo in maggiore dettaglio tutto ciò che ci attenderà nelle prossime ore in compagnia della diretta dei Mondiali di nuoto 2024 a Doha.

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2024 DOHA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv dei Mondiali di nuoto 2024 a Doha sarà garantita naturalmente anche nella giornata di oggi in chiaro sulla Rai, tra Rai Due e Rai Sport (il canale numero 58 del telecomando) nelle varie sessioni giornaliere, che saranno coperte anche dalla diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEI MONDIALI NUOTO 2024

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2024 DOHA: IL PROGRAMMA DI GARE E FINALI OGGI

La terza giornata in diretta dei Mondiali di nuoto 2024 a Doha avrà un andamento molto simile a ieri, con quattro finali con titoli da assegnare, anche se stavolta sarà il nuoto artistico a fare doppietta nella piscina dell’Aspire Dome. Detto che fin dal primo mattino avremo i preliminari del Solo free femminile, gli appuntamenti di spicco – tenuto conto delle due ore di fuso orario fra l’Italia e il Qatar – saranno alle ore 12.00 italiane la finale della gara acrobatica a squadre e poi alle ore 18.00 quella del Duo misto tecnico, quindi sarà una domenica ricchissima per quello che fino a pochi anni fa era più noto come nuoto sincronizzato.

Saranno comunque protagonisti della diretta dei Mondiali di nuoto 2024 a Doha naturalmente anche i tuffi presso l’Hamad Aquatics Centre, con i preliminari della gara dalla piattaforma 10 metri femminile ma soprattutto con la finale del trampolino 3 metri sincro maschile, che sarà in programma alle ore 13.30 italiane. Già al mattino invece avremo il debutto anche degli uomini per il nuoto di fondo in acque libere grazie alla 10 km maschile dalle ore 8.30 italiane: non ci sarà Gregorio Paltrinieri, già qualificato per i Giochi, ma avremo comunque due nomi di lusso come Dario Verani e Domenico Acerenza in gara nelle acque del Vecchio Porto di Doha.

