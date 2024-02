Diretta Mondiali nuoto 2024 Doha/ Streaming video Rai: le finali di oggi, lunedì 12 febbraio

La diretta dei Mondiali di nuoto 2024 a Doha oggi, lunedì 12 febbraio, entra nell’ultima settimana della rassegna iridata degli sport acquatici nella capitale del Qatar. In realtà per il nuoto “propriamente detto”, cioè per le gare in corsia, siamo appena all’inizio della grande avventura, dal momento che il programma è cominciato ieri. Spendiamo però subito alcune parole più che doverose per i due tornei di pallanuoto, che naturalmente caratterizzano tutta la durata di questi Mondiali di nuoto 2024 di Doha, perché oggi sarà il giorno dei quarti di finale per le donne, con appuntamento da non perdere fissato alle ore 18.30 con Italia Grecia, che potrebbe portare il nostro Setterosa in zona medaglia dopo aver vinto il girone e magari anche a Parigi 2024.

Le Olimpiadi di Parigi 2024 sullo sfondo sono d’altronde la particolarità di questa rassegna iridata che arriva praticamente a metà strada fra i Mondiali della scorsa estate a Fukuoka, che erano state l’evento centrale del 2023 del nuoto, e naturalmente i Giochi che ci attendono fra ormai meno di sei mesi, e che hanno portato ad alcune decisioni particolari – ad esempio per l’Italia a Doha è grande assente Thomas Ceccon, che sarà invece sicuramente una delle stelle delle Olimpiadi francesi. Le emozioni sono comunque garantite e naturalmente tutto questo non diminuisce l’importanza della posta in palio, adesso quindi presentiamo tutto ciò che ci attenderà nelle prossime ore in compagnia della diretta dei Mondiali di nuoto 2024 a Doha.

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2024 DOHA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv dei Mondiali di nuoto 2024 a Doha sarà garantita naturalmente anche nella giornata di oggi in chiaro sulla Rai, tra Rai Due e Rai Sport (il canale numero 58 del telecomando) nelle varie sessioni giornaliere, che saranno coperte anche dalla diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEI MONDIALI NUOTO 2024

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2024 DOHA: IL PROGRAMMA DI GARE E FINALI OGGI

L’undicesima giornata in diretta dei Mondiali di nuoto 2024 a Doha ricalcherà le orme di quanto visto ieri, con il “nuovo” programma dovuto naturalmente al fatto che è diventato protagonista assoluto il nuoto in corsia, pur ricordando naturalmente anche il torneo di pallanuoto femminile con i quarti di finale e in particolare la già citata Italia Grecia. Tornando alle gare in corsia, ci attendono quattro finali con titoli da assegnare anche nel secondo giorno del nuoto. Il lunedì comincerà con la sessione del mattino con solo batterie a partire dalle ore 7.30 italiane, cioè le 9.30 locali, considerate le due ore di fuso orario con Doha. Il culmine però sarà naturalmente a partire dalle ore 17.00 italiane, con la sessione serale che prevederà semifinali e finali.

Andiamo allora a presentare quali saranno le gare che ci daranno le emozioni più attese oggi nella diretta dei Mondiali di nuoto 2024 a Doha. Naturalmente le finali saranno degli eventi che ci avevano proposto ieri le proprie semifinali, cioè i 100 rana cari a Nicolò Martinenghi e i 50 farfalla in campo maschile e poi anche i 100 farfalla e i 200 misti per le donne. Per quanto riguarda invece le distanze nelle quali avremo stamattina le batterie, al pomeriggio le semifinali e domani le finali, segnaliamo che si tratterà dei 100 dorso e 100 rana femminili, dei 200 sl e di nuovo dei 100 dorso per gli uomini, mentre al mattino avremo pure le batterie dei 1500 sl femminili, che però ovviamente qualificano immediatamente per la finale, dal momento che sulla distanza più lunga del nuoto in corsia i turni sono “solo” due.

