DIRETTA MONDIALI NUOTO 2024 DOHA/ Video streaming Rai: artistico, oro alla Cina! (5 febbraio)

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2024 DOHA: ORO ALLA CINA NEL DUO TECNICO

La diretta dei Mondiali di nuoto 2024 a Doha è entrata nel vivo oggi con la finale del duo tecnico femminile del nuoto artistico, che ha visto la vittoria della coppia della Cina, che con 266.0484 punti ha conquistato la vittoria e la medaglia d’oro. Alle spalle delle gemelle Wang ecco l’argento per la Gran Bretagna con Kate Shortman e Isabelle Thorpe, che hanno totalizzato un punteggio di 259.5601, grazie al quale si sono prese il secondo posto a discapito della Spagna, comunque terza e quindi di bronzo con Alisa Ozhogina Ozhogin e Iris Tio Casas, le quali hanno ottenuto 258.0333 punti.

Gara modesta per l’Italia, che non è andata oltre il nono posto con 217.7833 punti per Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero. Per quanto riguarda i tuffi, oggi è il giorno della piattaforma 10 metri femminile: si è già svolta la semifinale, dove si è fermata la corsa di Maia Biginelli, mentre Sarah Jodoin di Maria con 293.75 punti ha ottenuto il settimo posto in classifica e di conseguenza si è qualificata per la finale, che avrà inizio alle ore 16.30 italiane di oggi pomeriggio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2024 DOHA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv dei Mondiali di nuoto 2024 a Doha sarà garantita naturalmente anche nella giornata di oggi in chiaro sulla Rai, tra Rai Due e Rai Sport (il canale numero 58 del telecomando) nelle varie sessioni giornaliere, che saranno coperte anche dalla diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEI MONDIALI NUOTO 2024

LA QUARTA GIORNATA

La diretta dei Mondiali di nuoto 2024 a Doha, capitale del Qatar, ci farà compagnia naturalmente anche oggi, lunedì 5 febbraio. Al quarto giorno di gara abbiamo ormai preso il ritmo con la rassegna iridata degli sport acquatici e in particolare con gli sport che sono protagonisti della prima metà di questa manifestazione, ci attendono le finali di tre titoli in palio fra tuffi e nuoto artistico, mentre oggi e domani saranno due giornate di riposo per il nuoto di fondo in acque libere, comunque a sua volta protagonista della prima settimana dei Mondiali di nuoto 2024 prima che tutte queste specialità cedano da domenica il palcoscenico al nuoto in corsia.

Annotiamo subito che oggi comincia anche il torneo di pallanuoto per quanto riguarda gli uomini, dopo il via al torneo femminile avvenuto ieri: vi segnaliamo allora l’appuntamento alle ore 17.00 con Italia Kazakistan, debutto del Settebello. Proprio la pallanuoto sarà al centro dell’attenzione in maniera particolare in ottica italiana, perché entrambe le nostre Nazionali sono a caccia della fondamentale qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024, che sono naturalmente per tutti il vero grande traguardo di quest’anno. Abbiamo infatti già più volte evidenziato che si tratta di una anomala rassegna iridata, a febbraio dello stesso anno dei Giochi, per cui possiamo dire che in questo caso i Mondiali di nuoto saranno più che altro una tappa (per quanto di enorme prestigio) nella preparazione per i Giochi, fondamentale per chi ancora deve qualificarsi, poco più di sei mesi dopo la scorsa edizione dei Mondiali disputata nella scorsa estate a Fukuoka. Le emozioni comunque sono garantite, adesso presentiamo tutto ciò che ci attenderà nelle prossime ore in compagnia della diretta dei Mondiali di nuoto 2024 a Doha.

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2024 DOHA: IL PROGRAMMA DI GARE E FINALI OGGI

La quarta giornata in diretta dei Mondiali di nuoto 2024 a Doha avrà tre finali con titoli da assegnare, abbiamo già detto del debutto del torneo di pallanuoto maschile e che invece riposa il nuoto di fondo, ma adesso scopriamo quali saranno gli eventi di cartello del lunedì in Qatar. Un solo appuntamento ma di grande fascino per i tuffi presso l’Hamad Aquatics Centre, con le grandi emozioni della gara dalla piattaforma 10 metri femminile. Sarà una giornata campale per le atlete impegnate in questa gara perché alle ore 8.00 italiane ci saranno le qualificazioni – ricordiamo le due ore di fuso orario fra l’Italia e il Qatar – e poi alle ore 16.30 avrà inizio la finale.

Sarà il nuoto artistico a fare doppietta di finali nella piscina dell’Aspire Dome, garantendoci altre emozioni per la diretta dei Mondiali di nuoto 2024 a Doha. Detto che fin dal primo mattino avremo i preliminari del Team technical, gli appuntamenti di spicco saranno alle ore 12.00 italiane la finale del Duo femminile tecnico e poi alle ore 18.00 quella del Solo maschile tecnico, con gli uomini che pian piano stanno conquistando degli spazi nel mondo del nuoto sincronizzato e il nostro Giorgio Minisini che naturalmente spera di mettersi ancora una volta in evidenza.











