Diretta Mondiali nuoto 2024 Doha/ Streaming video Rai: le finali di oggi, martedì 13 febbraio

La diretta dei Mondiali di nuoto 2024 a Doha oggi, martedì 13 febbraio, ci proporrà la terza giornata dedicata alle gare in corsia nella rassegna iridata degli sport acquatici nella capitale del Qatar. Ormai ampiamente in archivio le gare nelle altre specialità, che all’Italia avevano portato un totale di sei medaglie, fra cui un oro nell’artistico con Giorgio Minisini, fra domenica e ieri sono naturalmente già arrivate molte emozioni anche dal nuoto, con gli argenti della 4×100 sl maschile e di Nicolò Martinenghi nei 100 rana, ma c’è ancora tantissimo altro fin da oggi e naturalmente fino a domenica. Tante volte abbiamo parlato della particolarità di questi Mondiali di nuoto 2024 di Doha, che arrivano circa a metà strada fra la “classica” rassegna estiva 2023 a Fukuoka, culmine della passata stagione, e naturalmente le Olimpiadi di Parigi 2024.

Diretta/ Italia Grecia (risultato finale 12-14): azzurre eliminate (Mondiali pallanuoto 2024, 12 febbraio)

Non è detto però che questo sia un “di meno”, anzi: ad esempio, per chi ha vissuto un anno particolare nel 2023 questo è un test di fondamentale importanza verso i Giochi. In casa Italia, pensiamo in particolare a Benedetta Pilato, che dopo i tanti trionfi del 2022 ha vissuto invece un 2023 interlocutorio e dalla rassegna di Doha ha capito che deve ancora lavorare parecchio verso Parigi. Siamo sempre più vicini al culmine anche per i tornei di pallanuoto e allora diciamo subito che oggi sarà il giorno dei quarti di finale anche per il torneo maschile, con appuntamento da non perdere fissato alle ore 15.30 con Italia Grecia, che potrebbe portare il nostro Settebello in zona medaglia e ripropone curiosamente la stessa sfida già vissuta ieri tra le donne. Ecco allora che le emozioni sono comunque garantite e adesso quindi presentiamo tutto ciò che ci attenderà nelle prossime ore in compagnia della diretta dei Mondiali di nuoto 2024 a Doha.

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2024 DOHA/ Video streaming Rai: Martinenghi argento nei 100 rana! (12 febbraio)

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2024 DOHA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv dei Mondiali di nuoto 2024 a Doha sarà garantita naturalmente anche nella giornata di oggi in chiaro sulla Rai, tra Rai Due e Rai Sport (il canale numero 58 del telecomando) nelle varie sessioni giornaliere, che saranno coperte anche dalla diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEI MONDIALI NUOTO 2024

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2024 DOHA: IL PROGRAMMA DI GARE E FINALI OGGI

La dodicesima giornata in diretta dei Mondiali di nuoto 2024 a Doha ci proporrà il programma che ormai abbiamo ben chiaro in questi giorni consacrati al nuoto in corsia, pur ricordando naturalmente anche il torneo di pallanuoto maschile con i quarti di finale e in particolare la già citata Italia Grecia. Tornando alle gare in corsia, ci attendono cinque finali con titoli da assegnare nel terzo giorno del nuoto. Il martedì comincerà naturalmente con la sessione del mattino con solo batterie, a partire dalle ore 7.30 italiane, cioè le 9.30 locali, considerate le due ore di fuso orario con Doha. Il culmine però sarà naturalmente a partire dalle ore 17.00 italiane, con la sessione serale che prevederà semifinali e finali.

Nicolò Martinenghi medaglia d'argento/ 100 rana: secondo in 58"84, oro a Fink! (Mondiali nuoto 2024)

Andiamo allora a presentare quali saranno le gare che ci daranno le emozioni più attese oggi nella diretta dei Mondiali di nuoto 2024 a Doha. Naturalmente in primo piano ci saranno le cinque finali, a partire dai 1500 sl femminili nei quali naturalmente puntiamo moltissimo su Simona Quadarella, che potrebbe dominare per meriti propri e anche approfittando di qualche assenza di lusso. Sempre per le donne ci saranno anche le finali dei 100 dorso e dei 100 rana senza la già citata Benedetta Pilato; saranno invece due le finali maschili, per la precisione i 200 sl e di nuovo i 100 dorso, nei quali ricordiamo essere assente Thomas Ceccon. Per quanto riguarda invece le distanze nelle quali avremo stamattina le batterie, al pomeriggio le semifinali e domani le finali, segnaliamo che si tratterà dei 200 sl femminili, dei 50 rana e dei 200 farfalla per gli uomini, mentre al mattino avremo pure le batterie degli 800 sl maschili, che però ovviamente qualificano immediatamente per la finale, dal momento che sulle distanze più lunghe del nuoto in corsia i turni sono “solo” due.

© RIPRODUZIONE RISERVATA